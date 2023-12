DIRETTA/ Arezzo Lucchese video streaming tv: ospiti ok nei precedenti del derby (2 dicembre 2023, Serie C)

DIRETTA AREZZO LUCCHESE: TESTA A TESTA

La diretta della sfida che pone di fronte Arezzo Lucchese evidenzia due squadre che in passato si sono affrontate la bellezza di 42 volte. L’ago della bilancia pende dalle parti degli ospiti che hanno ottenuto ben 14 successi contro i 9 della formazione granata. Le restanti 19 partite sono terminate in perfetto equilibrio. I gol totali degli ospiti risultano essere 45 mentre quelli dei padroni di casa 38. Tra i migliori marcatori all’interno di questa sfida si possono annoverare gli storici attaccanti dei granata Frick e Abbruscato con due reti.

Dall’altra parte Niccolò Romero con le stesse reti. La prima sfida tra queste due formazioni risulta essere quella del 13 novembre 1960, terminata con un pareggio. La prima vittoria della Lucchese arriva il 19 Marzo 1961 mentre per il primo successo dei granata bisogna attendere l’11 ottobre 1964. Tra le partite da segnalare c’è sicuramente quella del 3 ottobre 2023, nonché l’ultima giocata tra queste due formazioni. Si trattava dei trentaduesimi di finale della Coppa Italia serie C. Risultato di 3-4 in favore della Lucchese che riuscì ad avere la meglio nei confronti dell’Arezzo grazie alla rete finale firmata al minuto 83 da Federico Russo, centrocampista classe 1997. (Marco Genduso)

AREZZO LUCCHESE STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta del match Arezzo Lucchese sarà disponibile, novità di quest’anno per la Serie C, in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Arezzo Lucchese in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

IL DERBY TOSCANO

Arezzo Lucchese, in diretta sabato 2 dicembre 2023 alle ore 20.45 presso il lo Stadio Città di Arezzo, sarà una sfida valida per la sedicesima giornata del campionato di Serie C. Un derby toscano che mette in palio punti piuttosto pesanti, considerando il posizionamento a metà classifica dei due team, in bilico tra zona playoff e zona playout.

L’Arezzo è undicesimo in classifica con 18 punti, frutto di cinque vittorie, tre pareggi e sette sconfitte. I padroni di casa nell’ultimo turno sono stati sconfitti 1-0 dalla Juventus Under 23. La Lucchese, invece, è quattordicesima a quota 16 punti, raccolti grazie a quattro vittorie, quattro pareggi e sei sconfitte. I rossoneri arrivano a questo appuntamento dalla sconfitta per 1-2 contro la Vis Pesaro.

PROBABILI FORMAZIONI AREZZO LUCCHESE

In attesa di scoprire chi vincerà i classici ballottaggi della vigilia, è il momento di andare a conoscere le probabili formazioni della diretta Arezzo Lucchese. Partiamo dagli Aretini, in campo con il 4-3-1-2: Borra, Montini, Masetti, Chiosa, Poggesi, Castiglia, Foglia, Settembrini, Guccione, Pattarello, Gucci. Passiamo adesso alla Lucchese, che opta per il 4-2-3-1: Chiorra, Alagna, Sabbione, Benassai, De Maria, Gucher, Cangianiello, Quirini, Russo, Guadagni, Magnaghi.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

C’è grande equilibrio nelle quote per le scommesse della diretta Arezzo Lucchese. Prendiamo come riferimento i numeri di Eurobet: la vittoria dell’Arezzo è a 2,35, il pareggio è a 2,90 e anche la vittoria della Lucchese è a 2,90. L’Under 2,5 è a 1,53, mentre l’Over 2,5 paga 2,20. Più equilibrio tra Gol e No Gol, rispettivamente a 1,85 e 1,77.











