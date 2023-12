DIRETTA/ Rimini Gubbio video streaming tv: ci sono appena sei precedenti (Serie C, 22 dicembre 2023)

DIRETTA RIMINI GUBBIO: TESTA A TESTA

La diretta di Rimini Gubbio presenta una narrazione calcistica ancora giovane, con soli sei incontri disputati finora. La storia di questo confronto vede il Rimini in vantaggio, avendo conquistato due vittorie, mentre il Gubbio ha ottenuto una sola vittoria. I pareggi, ben tre, dimostrano un equilibrio relativo tra le due squadre. È interessante notare che l’unico successo del Gubbio si è verificato nella stagione precedente con un risicato 2-1, sottolineando la competitività di questa sfida.

Ogni partita è un nuovo capitolo, e la diretta odierna offre l’opportunità per entrambe le squadre di ridefinire la propria posizione in questa giovane rivalità. Con la palla pronta a rotolare sul terreno di gioco, i tifosi possono aspettarsi uno spettacolo avvincente, ricco di momenti di suspence e azioni scintillanti. Poiché entrambe le squadre hanno tra le loro fila giocatori in grando di tirare fuori dal cilindro qualche perla per insaccare la palla nella rete avversaria. (agg. Gianmarco Mannara)

RIMINI GUBBIO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta del match Rimini Gubbio sarà disponibile in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Rimini Gubbio in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

LA PRESENTAZIONE

Rimini Gubbio, in diretta venerdì 22 dicembre 2023 alle ore 20.45 presso lo stadio Romeo Neri di Rimini, sarà una sfida valida per la diciannovesima giornata del campionato di Serie C. Sconfitte da riscattare per entrambe le compagini: il Rimini è reduce da un secco 2-0 incassato sul campo dell’Entella, un ko arrivato però dopo una serie di 12 risultati utili consecutivi tra campionato e Coppa Italia che hanno risollevato i romagnoli dal fondo della classifica.

Il Gubbio a sua volta è uscito sconfitto dal campo del Pontedera nell’ultimo impegno disputato, gli umbri continuano un cammino fatto di alti e bassi anche se nell’ultimo periodo erano arrivati segnali incoraggianti soprattutto in casa, con la vittoria contro il Sestri Levante e il pareggio contro la Spal. In questa stagione le due squadre si sono già affrontate a Rimini in Coppa Italia, vittoria di misura per 1-0 dei romagnoli nel match datato 5 ottobre 2023.

PROBABILI FORMAZIONI RIMINI GUBBIO

Le probabili formazioni della diretta Rimini Gubbio, match che andrà in scena allo stadio Romeo Neri di Rimini. Per il Rimini, Emanuele Troise schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Colombi; Rosini, Gorelli, Pietrangeli, Lepri; Megelaitis, Leoncini, Marchesi; Lamesta, Morra, Cernigoi. Risponderà il Gubbio allenato da Piero Braglia con un 3-5-1-1 così schierato dal primo minuto: Vettorel; Tozzuolo, Signorini, Mercadante; Corsinelli, Mercati, Rosaia, Di Massimo, Dimarco; Spina; Udoh.

RIMINI GUBBIO LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Rimini Gubbio, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato di Serie C. La vittoria del Rimini con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.25, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.05, mentre l’eventuale successo del Gubbio, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.20.











