La diretta Arezzo Ternana si gioca alle ore 14.00 e sarà uno scontro che mette di fronte le squadre più in forma nel girone B di Serie C. Tre vittorie consecutive per i toscani che hanno battuto 2-0 il Gubbio nell’ultimo impegno disputato, portandosi a quota 12 punti in classifica, a sole due lunghezze dal Pescara capolista, avanzando con forza la candidatura per un ruolo nella corsa alle zone più alte della graduatoria.

Va ancora meglio alla Ternana, una lunghezza avanti in classifica rispetto agli aretini e come detto reduce a sua volta da tre vittorie consecutive, l’ultima particolarmente fragorosa visto che si è trattato di un clamoroso 8-0 al Legnago Salus: una prestazione pirotecnica che ha ovviamente portato i rossoverdi ad avere il migliore attacco del girone, con 16 gol realizzati in 6 partite di campionato.

DIRETTA AREZZO TERNANA IN STREAMING VIDEO: COME VEDERE LA PARTITA

Per seguire la diretta Arezzo Ternana, sarà necessario un abbonamento a Sky o alla piattaforma streaming NOW TV. In alternativa, potrete seguirla con noi tramite una diretta testuale, che vi fornirà aggiornamenti costanti e dettagli sulle azioni salienti del match.

AREZZO TERNANA: LE PROBABILI FORMAZIONI

È arrivato il momento di scoprire le probabili formazioni della diretta Arezzo Ternana, per provare a capire quali potranno essere le scelte dal 1′ dei due allenatori. L’Arezzo, squadra di casa, si presenterà in campo con un modulo 3-5-2. In porta ci sarà Trombini, con una difesa a tre formata da Renzi, Gigli e Montini. Sulle fasce agiranno Lazzarini e Rigetti, mentre a centrocampo troveremo Eklu, Chierico e Tavernelli. In attacco, il tandem offensivo sarà composto da Pattarello e Ogunseye. Per la Ternana 4-2-3-1 schierato con Vannucchi tra i pali e una difesa a quattro cin Donati, Capuano, Loiacono e Maestrelli. A centrocampo de Boer e Corradini, mentre Carboni, Curcio e Cicerelli sosterranno l’unica punta di ruolo, Cianci.

AREZZO TERNANA: LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per tutti coloro che vorranno concedersi una puntatina sulla diretta Arezzo Ternana, per i principali bookmaker grande equilibrio con vittoria dell’Arezzo quotata 2.70, l’eventuale pareggio viene quotato 3.00 mentre la vittoria in trasferta della Ternana viene quotata 2.55.