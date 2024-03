Diretta/ Arezzo Vis Pesaro (risultato 0-0) streaming video tv: ci prova Guccione! (10 marzo 2024)

DIRETTA AREZZO VIS PESARO (RISULTATO 0-0): FASE INIZIALE DEL MATCH

In Toscana la partita tra Arezzo e Vis Pesaro è cominciata da una ventina di minuti nel primo tempo ed il risultato è di 0 a 0. Nelle fasi iniziali dell’incontro la sfida tarda ad entrare nel vivo e gli ospiti guidati dal tecnico Banchieri si affacciano in avanti mancando lo specchio della porta con Di Paola al 18′. I padroni di casa allenati da mister Indiani replicano al 19′ fallendo una buona occasione con uno spunto provato da Guccione. Ecco le formazioni ufficiali:

AREZZO (4-2-3-1) – Trombini; Donati, Lazzarini, Chiosa, Coccia; Damiani, Shaka Mawuli; Pattarello, Guccione, Gaddini; Gucci. A disposizione: Borra, Ermini, Montini, Risaliti, Bianchi, Settembrini, Renzi, Catanese, Castiglia, Foglia, Masetti, Sebastiani. All.: Indiani. VIS PESARO (4-3-3) – F. Neri; Peixoto, Rossoni, Tonucci, Ceccacci; Nina, Valdifiori, Di Paola; Pucciarelli, Nicastro, Karlsson. A disposizione: Mariani, Polverino, Zagnoni, Pecile, G. Neri; Loru, Mattioli, Molina, Iervolino, Gull, Da Pozzo, Kemayou Merlin. All.: Banchieri. (aggiornamento di Alessandro Rinoldi)

DIRETTA AREZZO VIS PESARO STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERLA?

Per vedere in diretta Arezzo Vis Pesaro servirà fare un abbonamento alla TV satellitare di Sky, in più andrà acquistato un pacchetto calcio che sbloccherà i canali dal 251 in poi dove la partita verrà trasmessa. Per chi preferisse lo streaming anche sulla piattaforma NowTv sarà possibile, con le medesime modalità, seguire questa partita.

La diretta della sfida tra Arezzo Vis Pesaro sta per iniziare in attesa del fischio da parte del direttore di gara vi mostriamo le statistiche più interessanti relative al match. Padroni di casa che hanno collezionato 38 punti in questo campionato all’interno delle 30 partite giocate; le reti realizzate sono 34 mentre tre in più quelle subite. Il giocatore da tenere d’occhio è sicuramente Pattarello, che ha realizzato sei reti così come il compagno Catanese.

Ad aver realizzato più gol invece Gucci con 10 e Guccione con 7. Dall’altra parte i biancorossi possono vantare la presenza dell’attaccante islandese Karlsson che ha realizzato ben 10 reti in questo campionato. L’attaccante manca al gol da ben tre giornate, chissà che non si sblocchi proprio quest’oggi. I punti raccolti fino a questo momento dalla squadra ospite sono 33 con 32 gol fatti e 34 subiti. (Marco Genduso)

AREZZO VIS PESARO: SFIDA PER I PLAYOFF!

Prepariamoci all’imminente diretta di Arezzo Vis Pesaro che andrà di scena oggi 10 marzo 2024 alle ore 18,30, una gara da non perdere che sarà valevole per il 31esimo giro di Serie C. I toscani si trovano in una posizione delicata, occupando il decimo posto in classifica e vedendo scorrere via le speranze di raggiungere i playoffs dopo una recente sconfitta per 2-0 contro il Gubbio.

Passando alla squadra ospite, arriva alla partita dopo un pareggio per 1-1 contro il Pineto e si trova ora al 14º posto in classifica. Si potrebbe pòarlare di una salvezza tranquilla eppure c’è un po’ di amaro in bocca per via delle potenzialità che poteva avere questa compagine ad inizio anno.

AREZZO VIS PESARO: PROBABILI FORMAZIONI

Passiamo ora l’attenzione dalla diretta di Arezzo Vis Pesaro alle loro probabili formazioni, andiamo per gradi iniziando dalla formazione di casa che dovrebbe confermare come sempre Pattarello, il giocatore più creativo tra i trequartisti della squadra, scenderà in campo per guidare l’attacco e cercare di sbloccare la partita con le sue giocate.

Dall’altra parte invece, la Vis Pesaro punterà su Nicastro, autore di un gol nell’ultima partita, con la speranza che possa replicare l’exploit e contribuire alla vittoria della squadra anche in questa occasione.

AREZZO VIS PESARO, LE QUOTE

Vediamo insieme le quote della diretta di Arezzo Vis Pesaro con l’ausilio del sito di Sisal: il bookmaker mette il segno 1 a 1,8. Il segno X che decreterebbe il pareggio a 2,5 mentre la vittoria ospite a 2,8.











