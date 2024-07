DIRETTA/ Argentina Canada (risultato finale 2-0): gol di Alvarez e Messi! (Copa America 2024, 10 luglio)

DIRETTA ARGENTINA CANADA (RISULTATO FINALE 2-0)

Argentina Canada 2-0: l’Albiceleste bissa il successo della fase a gironi ed è la prima finalista della Copa America 2024 grazie alla vittoria in semifinale contro il Canada maturato grazie ai gol di Julian Alvarez e Leo Messi, per il numero 10 il primo in questa edizione del torneo. Dopo due tiri del Canada in apertura di partita, l’Argentina cresce e al 23’ minuto passa in vantaggio: lancio in profondità di De Paul, Julian Alvarez aggancia da campione e di destro trafigge il portiere avversario Crepeau, poi i sudamericani sfiorano più volte il raddoppio, ma si va al riposo sul punteggio di 1-0.

Il 2-0 arriva dopo soli sei minuti del secondo tempo, con un tiro di Enzo Fernandez deviato da Messi sottoposta con un tocco decisivo. L’Argentina sfiora anche il tris, poi proprio in extremis il Canada ha una doppia occasione che avrebbe potuto cambiare tutto: fra i minuti 88 e 89, prima il Dibu Martinez salva su Ahmed, poi Larin si mangia un gol di testa. Adesso l’Argentina attende il nome della sua rivale in finale, che stanotte uscirà dalla seconda semifinale Uruguay Colombia. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

UNA SEMIFINALE INEDITA!

Argentina Canada sarà diretta dall’arbitro cileno Piero Maza: la prima semifinale di Copa America 2024 ci aspetta alle ore 2:00 italiane di mercoledì 10 luglio, presso il MetLife Stadium di East Rutherford. Sarà una partita intrigante: da una parte troviamo l’Argentina super favorita per la vittoria finale (soprattutto ora che il Brasile è stato eliminato), la nazionale che difende il titolo e che si è liberata anche dell’Ecuador anche se ha dovuto sudare sette camicie, perché la partita dei quarti di finale è finita 1-1 e Leo Messi ha sbagliato il suo rigore, dunque c’è stato bisogno che Emiliano Martinez tornasse in modalità Mondiali per salvare la Seleccion e condurla appunto in semifinale.

Dall’altra parte c’è un Canada che non aveva mai giocato la Copa America, ha superato il suo girone con una fondamentale vittoria contro il Perù e poi ha eliminato il Venezuela ai rigori: forte dell’esperienza ai Mondiali, le Foglie d’Acero vogliono ulteriormente crescere e ora ritrovano l’Albiceleste con cui avevano giocato tre settimane fa all’esordio nella competizione. Vedremo cosa succederà nella diretta di Argentina Canada, il pronostico è chiaro ma nella semifinale di Copa America 2024 attenzione alle sorprese e nel frattempo andiamo a valutare le possibili scelte da parte dei due CT, leggendo insieme le probabili formazioni.

COME VEDERE LA DIRETTA DI ARGENTINA CANADA IN STREAMING VIDEO TV

Sarà come sempre Sportitalia a trasmettere la diretta tv di Argentina Canada: la partita che vale come semifinale di Copa America 2024 segue la programmazione del torneo e i diritti sono stati acquistati da questa emittente, dunque l’appuntamento sarà in chiaro per tutti al canale 60 del vostro digitale terrestre ma anche, eventualmente, in diretta streaming video senza costi aggiuntivi, perché per questa alternativa potrete visitare il sito www.sportitalia.com oppure installare e attivare la relativa app su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI ARGENTINA CANADA

Lionel Scaloni non ha le idee troppo chiare verso la diretta di Argentina Canada: sembra ballare il posto di terzino sinistro, tra Tagliafico e Acuña, e quello di attaccante al fianco di Leo Messi con Lautaro Martinez favorito su Julian Alvarez, ma poi il centrocampo è da scrivere con Mac Allister che potrebbe tornare a sinistra e De Paul stringere al centro con uno tra Paredes e Enzo Fernandez, a destra ci sarebbe Di Maria (in panchina contro l’Ecuador) mentre a completare il tutto potremmo avere la difesa con Cristian Romero e Lisandro Martinez davanti a Emiliano Martinez e Nahuel Molina come laterale a destra.

Nel 4-2-3-1 di Jesse Marsch vedremo il Canada con Bombito e Derek Cornelius a protezione del portiere Crépeau, Johnston e ovviamente Alphonso Davies come terzini e una zona mediana nella quale Jonathan Osorio ed Eustaquio dovrebbero rappresentare la cerniera davanti al reparto arretrato; Jonathan David gioca invece come trequartista ma in realtà con facoltà di muoversi lungo il fronte offensivo, sugli esterni offensivi Liam Millar insidia Shaffelburg a sinistra e Laryea dovrebbe giocare a destra, la maglia di centravanti sarà invece contesa, almeno sulla carta, tra Larin che è stato titolare contro il Venezuela e Oluwaseyi che spera sia arrivato il suo momento.

ARGENTINA CANADA: QUOTE E PRONOSTICO

Parlando ancora della diretta di Argentina Canada possiamo citare il pronostico sulla semifinale di Copa America 2024, segnalando che le quote fornite dall’agenzia Snai ci parlano di una Seleccion che naturalmente è nettamente favorita: infatti il segno 1 per la vittoria dell’Argentina vi farebbe guadagnare 1,35 volte quanto messo sul piatto mentre il segno 2 per il successo delle foglie d’acero vi garantirebbe una vincita pari a 9,75 volte la vostra giocata. Il pareggio, eventualità identificata dal segno X, con questo bookmaker ha un valore che corrisponde a 4,75 volte quello che sarà stato l’importo investito.











