Diretta Trento Buducnost/ Streaming video tv: partita da vincere per l’Aquila

Trento Buducnost, in diretta dalla BLM Group Arena del capoluogo trentino, si gioca alle ore 19.30 di questa sera, martedì 12 novembre: siamo già alla settima giornata della Eurocup 2019-2020 di basket nel girone D. L’attesa è grande per Trento Buducnost, perché questa è una partita da vincere per la Dolomiti Energia, che finora ha raccolto tre vittorie e altrettante sconfitte nel proprio cammino europeo e ora deve approfittare nel migliore dei modi dell’impegno casalingo contro il Buducnost Podgorica, dal momento che i montenegrini sono il fanalino di coda con sei sconfitte su altrettante partite giocate. Dopo il bel colpaccio di settimana scorsa sul campo del Galatasaray, sarebbe davvero un peccato per Trento sprecare tutto oggi. Nel frattempo in campionato è arrivata la pur sofferta vittoria di Pesaro, l’Aquila dunque sta volando nell’ultimo periodo e ha tutte le intenzioni di continuare a farlo.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Trento Buducnost non sarà trasmessa sui canali tradizionali della nostra televisione; tuttavia gli appassionati avranno la possibilità di seguire questa partita di Eurocup sulla piattaforma Eurosport Player, che fornisce agli abbonati le immagini in diretta streaming video. Ricordiamo anche l’appuntamento con il sito ufficiale eurocupbasketball.com: qui troverete tutte le informazioni utili sulla partita, come il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori impegnati sul parquet.

DIRETTA TRENTO BUDUCNOST: RISULTATI E CONTESTO

La diretta di Trento Buducnost ci consente di fare il punto sul buon momento vissuto dalla Dolomiti Energia, che arriva alla partita odierna reduce da due vittoriose trasferte consecutive. Molto significativo naturalmente il colpaccio contro il Galatasaray nella scorsa giornata di Eurocup, anche se poi il doppio impegno ha rischiato di presentare il conto a Trento sabato sera, quando l’Aquila ha vinto solamente ai tempi supplementari sul campo del fanalino di coda Pesaro, che finora ha perso sette partite su sette in campionato. Grande sofferenza dunque per la Dolomiti Energia, che però nei momenti decisivi ha dimostrato di avere qualcosa in più e ha comunque portato a casa i due punti. A livello individuale, cinque giocatori in doppia cifra per Trento a Pesaro, su tutti Justin Knox che è stato autore di ben 23 punti.



