Diretta Armenia Grecia/ Streaming video tv: sfida a Yerevan (Europei 2020)

Armenia Grecia, diretta dall’arbitro Pawel Raczkowski, venerdì 15 novembre 2019 alle ore 18.00 presso il Vazgen Sargsyan Republican Stadium di Yerevan, sarà una sfida valevole per la penultima giornata delle qualificazioni a Euro 2020. Battendo gli ellenici l’Armenia avrebbe ancora una flebile speranza di qualificazione, ma difficilmente la rimonta sulla Finlandia seconda potrà concretizzarsi dopo lo 0-3 subito a ottobre nello scontro diretto. La Grecia già eliminata da tempo proverà invece a riscattarsi con la nuova gestione del CT Vant’ Schip che ha già messo in luce progressi dopo il disastroso cammino in queste qualificazioni. Dopo la prova agonisticamente valida contro l’Italia, la Grecia ha battuto la Bosnia ad Atene compromettendone il cammino verso Euro 2020.

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Armenia Grecia non sarà trasmessa in diretta tv sui canali del digitale terrestre o del satellite in chiaro o a pagamento, né in diretta streaming video via internet: aggiornamenti in tempo reale si potranno reperire sul sito ufficiale uefa.com nella sezione dedicata a Euro 2020.

PROBABILI FORMAZIONI ARMENIA GRECIA

Le probabili formazioni di Armenia Grecia, venerdì 15 novembre 2019 presso il Vazgen Sargsyan Republican Stadium di Yerevan, sfida valevole per la penultima giornata delle qualificazioni a Euro 2020. L’Armenia del CT Gyowlbowdagyanc schiererà un 4-3-3: Airapetyan; Hambardzumyan, Haroyan, Calisir, Hovhannisyan; Mkrtchyan, Grigoryan; Barseghyan, Adamyan, Ghazaryan; Karapetyan. Risponderà la Grecia del CT olandese Vant’ Schip con un 4-4-2: Paschalakis; Bakakis, Chatzidiakos, Siovas, Stafylidis; Zeca, Kourbelis, Bouchalakis; Bakasetas; Limnios, Koulouris.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote dell’agenzia di scommesse Snai indicano la Grecia favorita per il successo contro l’Armenia. Vittoria interna quotata a 3.60, eventuale pareggio proposto a una quota di 3.50 mentre il successo in trasferta viene offerto a una quota di 2.00. Per chi vorrà scommettere sul numero di gol realizzati in totale dalle due squadre nel corso della partita, la quota per l’over 2.5 viene fissata a 1.95, la quota per l’under 2.5 invece a 1.85.



