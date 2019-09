Diretta/ Armenia Italia (risultato 0-0) streaming video Rai: in campo, si gioca!

DIRETTA ARMENIA ITALIA (RISULTATO 0-0): FORMAZIONI UFFICIALI, VIA!

Eccoci al via di Armenia Italia: prima delle formazioni ufficiali vale la pena ricordare che la nostra nazionale, esclusa con grande delusione dagli ultimi Mondiali, si qualifica agli Europei ininterrottamente dal 1996. L’ultimo flop risale alla gestione Azeglio Vicini, sostituito da Arrigo Sacchi appena dopo: e dire che il CT ci aveva condotto al terzo posto a Italia ’90 (per qualcuno però visto come un risultato deludente) e alla semifinale del torneo continentale di due anni prima, con un gruppo di fatto plasmato dalla sua Under 21. In quel girone di qualificazione però si qualificava solo la prima, e non erano previsti spareggi: l’Italia aveva vinto solo tre partite su otto, era caduta clamorosamente in Norvegia e i quattro pareggi (soprattutto quello interno contro gli scandinavi e quello in Ungheria) ci avevano fatto terminare alle spalle dell’Unione Sovietica. Adesso però le cose sembrano andare meglio: mettiamoci dunque comodi e leggiamo le formazioni ufficiali di Armenia Italia, finalmente la partita comincia! ARMENIA (4-2-3-1): 16 Airapetyan; 19 Hambarstumyan, 3 Haroyan, 2 Calisir, 13 Hovhannisyan; 5 Grigoryan, 6 Mkrtchyan; 11 Barseghyan, 18 Mkhitaryan, 10 Ghazaryan; 20 Karapetyan. Allenatore: Armen Gyulbudaghyants ITALIA (4-3-3): 21 G. Donnarumma; 16 Florenzi, 19 Bonucci, 13 A. Romagnoli, 4 Emerson P.; 6 Verratti, 8 Jorginho, 18 Barella; 14 F. Chiesa, 9 Belotti, 10 Bernardeschi. Allenatore: Roberto Mancini (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Armenia Italia è prevista sulla televisione di stato, come per ogni altra partita della nostra nazionale: l’appuntamento è classico e arriva su Rai Uno, un canale che avrete a disposizione anche in alta definizione e che è selezionabile anche sul sito www.raiplay.it, al quale dovrete accedere disponendo di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone per seguire la partita in diretta streaming video. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

LE STATISTICHE

Verso la diretta di Armenia Italia, leggiamo brevemente le principali statistiche legate alle due nazionali nelle qualificazioni agli Europei 2020. Come detto gli azzurri hanno sempre vinto, segnando 13 gol; l’inviolabilità della porta è durata 302 minuti prima del gol di Edin Dzeko incassato all’Allianz Stadium di Torino, mentre tra abbiamo portato al gol otto diversi giocatori con Nicolò Barella, Lorenzo Insigne, Moise Kean, Fabio Quagliarella e Marco Verratti che sono tutti a quota 2 (gli altri marcatori sono Leonardo Bonucci, Leonardo Pavoletti e Stefano Sensi). L’Armenia, due vittorie e due sconfitte, ha incassato 6 gol e ne ha segnati 7: Geworg Gazharyan, Tigran Barseghyan e Aleksandr Karapetyan hanno realizzato 2 reti a testa, l’altro sigillo è quello di Henrik Mkhitaryan ma l’Armenia è riuscita a tenere imbattuta la sua porta soltanto nella gara interna contro il Liechtenstein. Il colpo grosso è arrivato contro la Grecia: tre gol fuori casa per una vittoria sorprendente, che incredibilmente tiene in corsa questa nazionale dell’Est Europa per un posto ai prossimi Europei. (agg. di Claudio Franceschini)

IL CAMMINO NELLE QUALIFICAZIONI

In vista della diretta di Armenia Italia, andiamo a dare uno sguardo a quello che fino a questo momento è successo nel gruppo J delle qualificazioni agli Europei 2020. Gli azzurri dominano: punteggio pieno ad una giornata dal termine dell’andata, con un totale di 13 gol segnati e uno solo incassato, dalla Bosnia nel nostro ultimo impegno. L’unica avversaria che sta provando a tenere il passo è la Finlandia, che avevamo battuto all’esordio e che per il resto ha sempre vinto; se oggi gli scandinavi dovessero ripetersi contro la Grecia taglierebbero gli ellenici (4 punti) fuori dalla corsa, mentre potrebbe rilanciarsi la Bosnia che ha la partita più abbordabile (contro il Liechtenstein, fin qui sempre sconfitto e senza gol all’attivo) e dunque potrebbe portarsi a quota 7, scavalcando la stessa Armenia – che come detto ha 6 punti – e tornando in corsa se non altro per il secondo posto, o magari per lo spareggio. Quel che è certo è che l’Italia è chiamata a vincere per archiviare in anticipo la qualificazione: se la Grecia dovesse mancare la vittoria, il vantaggio sulla terza potrebbe salire addirittura a 8 punti con cinque partite da giocare. (agg. di Claudio Franceschini)

I PRECEDENTI

Armenia Italia conta appena due precedenti, che non sono nemmeno troppo in là negli anni: risalgono al girone delle qualificazioni ai Mondiali 2014, quelli in cui la nazionale di Cesare Prandelli avrebbe conosciuto, per la seconda edizione consecutiva, l’eliminazione al primo turno. Gli azzurri non hanno mai perso contro l’Armenia, ma ci hanno incredibilmente pareggiato in casa: eravamo al San Paolo di Napoli e dopo soli 4 minuti avevamo incassato il gol di Yura Movsisyan, doccia gelata per un’Italia che aveva giocato male ma comunque replicato con il primo gol in nazionale di Alessandro Florenzi, un colpo di testa su assist di Lorenzo Insigne. A venti minuti dal termine Henrik Mkhitaryan aveva riportato in vantaggio i nostri avversari; Mario Balotelli, entrato in campo nel secondo tempo al posto di Pablo Daniel Osvaldo, aveva rimesso le cose a posto quasi subito infilando alle spalle di Berezovskiy un passaggio di Andrea Pirlo. All’andata invece la nostra nazionale aveva espugnato Yerevan: rigore di Andrea Pirlo e pareggio di Mkhitaryan nel primo tempo, poi i gol decisivi a firma Daniele De Rossi e Osvaldo, entrambi di testa da calcio di punizione. (agg. di Claudio Franceschini)

ORARIO E PRESENTAZIONE

Armenia Italia, che sarà diretta dall’arbitro tedesco Daniel Siebert, si gioca alle ore 18:00 di giovedì 5 settembre presso il Republican Stadium after Vazgen Sarsgyan di Yerevan: la quinta giornata del gruppo J nelle qualificazioni agli Europei 2020 ci presenta una sfida che chiude idealmente l’andata di questo raggruppamento nel quale gli azzurri hanno sempre vinto, di fatto facendo un enorme passo avanti verso il pass per la fase finale del torneo. Un’Italia che sotto la guida di Roberto Mancini sta convincendo per la bontà del progetto, e che è pronta a regalarsi un altro successo dopo l’ultimo, arrivato contro la Bosnia, per confermarsi a punteggio pieno. L’Armenia è una nazionale che certamente non è al nostro livello, ma che potrebbe creare qualche problema: ha raccolto 6 punti in questo girone e dunque rimane virtualmente in corsa per il secondo posto. Andiamo a vedere, mentre aspettiamo la diretta di Armenia Italia, in che modo i due Commissari Tecnici potrebbero decidere di disporre le loro squadre sul terreno di gioco di Yerevan, valutando nel dettaglio quelle che sono le probabili formazioni.

PROBABILI FORMAZIONI ARMENIA ITALIA

Per Armenia Italia, Armen Gyulbudaghyants potrebbe confermare il 4-2-3-1 che ha sorprendentemente vinto in Grecia: dunque una linea difensiva comandata da Ishkhanyan e Haroyan davanti al portiere Hayrapetyan, con Hambardzumyan e Hovhannisyan che invece agirebbero in qualità di terzini dando supporto ai due giocatori schierati come protezione in mediana, e che salvo smentite dell’ultima ora saranno Mkrtchyan e Grigoryan. La stella della nazionale, vale a dire il neo acquisto della Roma Mkhitaryan, giocherà sulla trequarti stretto tra gli esterni Barseghyan e Ghazaryan; come prima punta agirà invece Karapetyan. Italia schierata con il solito 4-3-3: Alessio Romagnoli prende il posto di Chiellini al fianco di Bonucci, in porta andrà Gigio Donnarumma mentre i laterali bassi dovrebbero essere Florenzi da una parte e Emerson Palmieri dall’altra. A centrocampo c’è un ballottaggio tutto nerazzurro tra Barella e Sensi, con il primo che resta favorito; Jorginho agirà in cabina di regia, conferma per l’altra mezzala Verratti e tridente offensivo nel quale Mancini deve scegliere tra Belotti e Immobile per il ruolo di prima punta, mentre Federico Chiesa e Bernardeschi dovrebbero iniziare la partita come esterni di supporto.

QUOTE E PRONOSTICO

Le quote che l’agenzia di scommesse Snai ha previsto per Armenia Italia indicano nella nostra nazionale la netta favorita: bisogna giocare il segno 2 per la vittoria degli azzurri, e il guadagno che ne deriverebbe corrisponderebbe a 1,27 volte la puntata. Per contro il segno 1 per il successo interno porta in dote una vincita pari a 11,00 volte quanto investito, mentre l’eventualità del pareggio – regolata dal segno X – ha un valore di 5,75 volte la somma messa sul piatto.



