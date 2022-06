Diretta Armenia Scozia/ Streaming video tv: partita molto delicata (Nations League)

DIRETTA ARMENIA SCOZIA: PER RIMANERE VIVE!

Armenia Scozia è in diretta dallo stadio Repubblicano Vazgen Sargsyan di Yerevan, alle ore 18:00 di martedì 14 giugno: la partita è valida per la quarta giornata di Nations League 2022-2023, per il gruppo 1 della Lega B. Le due nazionali occupano il secondo posto con 3 punti, in un girone però fortemente equilibrato: all’andata la Scozia ha vinto 2-0 ma poi i britannici hanno subito una ripassata dall’Irlanda, e hanno 3 punti in classifica dopo tre giornate al pari della stessa Armenia, che dopo il successo dell’esordio sulla nazionale irlandese ha perso in due occasioni, inchinandosi all’Ucraina con un netto e inequivocabile 0-3.

Dunque possiamo dire che, se il primo posto con conseguente promozione non dovrebbe sfuggire all’Ucraina, la diretta di Armenia Scozia sarà importante soprattutto per definire la retrocessione in Lega C, che entrambe vogliono evitare e che sarebbe un punto basso soprattutto per la nazionale scozzese; vedremo come andranno le cose, aspettando che la partita si giochi possiamo comunque fare qualche rapida considerazione sulle scelte da parte dei due Commissari Tecnici, leggendo insieme le probabili formazioni.

DIRETTA ARMENIA SCOZIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Armenia Scozia non sarà trasmessa sui canali della nostra televisione: la partita di Nations League fa parte di una Lega “minore” e solo quelle della Lega A (alcune di queste) sono fornite nel nostro Paese. Questo significa che non sarà possibile nemmeno avere a disposizione un servizio di diretta streaming video di Armenia Scozia; per le informazioni utili sul match consigliamo di consultare il sito ufficiale della federazione europea (www.uefa.com) così come le relative pagine presenti sui social network, in particolare gli account Facebook e Twitter.

PROBABILI FORMAZIONI ARMENIA SCOZIA

Studiando le probabili formazioni della diretta Armenia Scozia possiamo ipotizzare che Joaquin Caparros si affidi a un 5-3-2: da capire quali saranno gli uomini in campo, noi per il momento andiamo con tre centrali difensivi come Mkoyan, Mkrtchyan e Voskanyan con il supporto degli esterni Ararat e Hovhannisyan, e il portiere che sarà Yurchenko. Zona mediana presidiata da Bayramyan e Udo che danno aiuto alla regia di Dashyan, anche ideale trequartista; a formare il tandem offensivo potrebbero essere Barseghyan e Babayan, che sarebbero entrambi confermati.

Nella Scozia di Steve Clarke avremo invece un 3-4-2-1: Gordon il portiere, McKenna o Souttar a completare la difesa con Hanley e Hendry, poi un centrocampo nel quale Billy Gilmour e Armstrong possono essere titolari nella zona centrale (ma McTominay almeno dovrebbe giocare) con Ralston e capitan Robertson che correranno come sempre sulle corsie laterali. I due trequartisti potrebbero essere ancora una volta McGinn e Christie; come prima punta invece possibile testa a testa tra Adams e Ross Stewart, ma anche Jacob Brown certamente potrebbe essere titolare a Yerevan.

QUOTE E PRONOSTICO

Andiamo anche a leggere le quote che l’agenzia Snai ha previsto per un pronostico sulla diretta Armenia Scozia, la partita che si gioca per la Nations League. il segno 1 che identifica la vittoria della nazionale di casa ha un valore pari a 6,00 volte quanto messo sul piatto; il pareggio viene regolato dal segno X e vi permetterebbe di guadagnare una somma che corrisponde a 3,90 volte l’importo che avrete investito, infine il segno 2, sul quale puntare per l’affermazione della squadra ospite, porta in dote una vincita che con questo bookmaker equivale a 1,55 volte la giocata effettuata.

