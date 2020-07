Diretta Arsenal Leicester/ Streaming video tv: per l’Europa (Premier League)

Arsenal Leicester, in diretta dall’Emirates Stadium di Londra per la trentaquattresima giornata della Premier League inglese, si gioca alle ore 21.15 italiane (le 20.15 locali) di questa sera, martedì 7 luglio 2020. C’è grande attesa per una sfida delicata come Arsenal Leicester, tra due formazioni che inseguono un posto nelle Coppe europee per la prossima stagione. Per il Leicester però il grande sogno è il ritorno in Champions League dopo la “favola” del titolo 2016 firmato da Claudio Ranieri. La Champions è un habitat molto più tradizionale per l’Arsenal, ma i Gunners sono qualche punto più indietro e di conseguenza per la squadra londinese l’obiettivo più ragionevole sembra essere l’approdo in Europa League. Un importante scontro diretto come l’odierno Arsenal Leicester tuttavia ci aiuterà a capire meglio quali potranno essere i traguardi finali delle due compagini, anche perché ormai manca davvero poco al momento dei verdetti…

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE ARSENAL LEICESTER

La diretta tv di Arsenal Leicester sarà garantita sui canali di Sky Sport, che da molti anni ormai detiene l’esclusiva per la Premier League inglese. Di conseguenza anche la diretta streaming video della partita di questa sera sarà riservata agli abbonati Sky, mediante il sito oppure l’applicazione del servizio Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI ARSENAL LEICESTER

Dando uno sguardo anche alle probabili formazioni di Arsenal Leicester, non si può fare altro che ribadire una indicazione valida per tutti nella folle estate 2020 del grande calcio europeo. Si gioca a ciclo continuo: ad esempio, in Premier League è finito appena ieri sera il turno precedente e già oggi si torna in campo, anche se naturalmente Arsenal e Leicester avevano giocato sabato. Dosare le forze è un imperativo e le scelte degli allenatori sono il più delle volte dettate proprio dalla condizione fisica. Oggi però la posta in palio è davvero alta in una sfida per la qualificazione europea per la prossima stagione e così ci attendiamo in linea di massima di vedere in campo tutti i titolari da entrambe le parti, fatte salve situazioni di emergenza. Per il turnover ci saranno magari altre occasioni…

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico su Arsenal Leicester, che secondo le quote offerte dall’agenzia Snai appare abbastanza equilibrato. Infatti, il segno 1 è quotato a 2,25 mentre con il segno 2 si raggiunge quota 3,00. L’ipotesi più remunerativa per gli scommettitori sarebbe infine un pareggio, dal momento che il segno X varrebbe 3,45 volte la posta in palio.



