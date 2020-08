Diretta Arsenal Liverpool/ Streaming video DAZN: a Wembley il Community Shield

Arsenal Liverpool, che verrà diretta dal signor Andre Marriner, si gioca alle ore 17:30 di sabato 29 agosto presso Wembley: il Community Shield 2020 apre ufficialmente la nuova stagione del calcio inglese. E’ passato meno di un mese da quando l’Arsenal ha sollevato la sua quattordicesima FA Cup, guadagnando il diritto a disputare quella che è la Supercoppa della federazione dei tre leoni; tempi ristretti anche qui dovuti alla pandemia da Coronavirus e il lungo lockdown che ha condizionato tutto. L’avversaria dei Gunners è appunto il Liverpool, reduce da una Premier League dominata in lungo e in largo: alla fine né record di punti né imbattibilità, ma il torneo era deciso ben prima che il calcio si fermasse e i Reds hanno messo in bacheca un titolo che mancava da 30 anni, anche se in Champions League sono stati eliminati agli ottavi nell’anno della difesa del titolo. Senza indugi allora valutiamo in che modo i due allenatori potrebbero disporre le loro squadre sul terreno di gioco: manca sempre meno alla diretta di Arsenal Liverpool e noi vogliamo leggere in maniera più approfondita le probabili formazioni del Community Shield 2020.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Arsenal Liverpool sarà affidata a DAZN: la piattaforma la metterà dunque a disposizione per tutti i suoi clienti, ma sappiamo che anche gli abbonati Sky da almeno tre anni potranno gustare il Community Shield attraverso il decoder satellitare, selezionando il canale DAZN1 al numero 209. In alternativa il match sarà fruibile in diretta streaming video, installando l’applicazione DAZN su dispositivi mobili quali PC, tablet e smartphone oppure utilizzando una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI ARSENAL LIVERPOOL

E’ sempre difficile valutare le probabili formazioni di un Community Shield, diventato negli anni quasi un’amichevole di lusso: non fa eccezione Arsenal Liverpool, soprattutto nelle condizioni che conosciamo. I Gunners comunque potrebbero essere in campo con un 3-4-2-1: in porta Emiliano Martinez, davanti a lui Holding e Chambers insieme a Pablo Marì ma la sensazione è che Mavropanos, di rientro dal prestito a Stoccarda, possa essere titolare. Sulle fasce laterali i ballottaggi sono Bellerin-Maitland Niles e Tierney-Kolasinac, in mezzo al campo opportunità per Torreira che potrebbe giocare al fianco di uno tra Granit Xhaka e Elneny. Da valutare l’eventuale presenza di Aubameyang, che può occupare la trequarti insieme a Saka o Pépé; Willian è comunque pronto a fare l’esordio nella sua nuova squadra, davanti si giocano il posto Lacazette e Nketiah in un modulo che potrebbe anche essere il 4-2-3-1.

Jurgen Klopp non ha fatto turnover nemmeno nelle ultime gare di un campionato già vinto: dunque possiamo aspettarci Alisson protetto da Van Dijk e Joe Gomez con i due laterali che saranno Alexander-Arnold e Robertson, a centrocampo il solito assetto comandato da Fabinho e nel quale Naby Keita è in ballottaggio con Oxlade-Chamberlain per la mezzala, capitan Henderson dovrebbe essere in campo ma naturalmente attenzione a Wijnaldum o il giovane Curtis Jones. Davanti, potenziale occasione per Minamino e Origi: Salah e Sadio Mané dovrebbero esserci e quindi è Firmino che deve soprattutto guardarsi dalla concorrenza, anche se è lui a partire favorito per giocare come prima punta.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai ha fissato il pronostico per Arsenal Liverpool, indicando nei Reds i grandi favoriti: il segno 2 sul quale puntare per la loro vittoria vi permetterebbe di guadagnare 1,67 volte quello che avrete messo sul piatto, mentre con il segno 1 per il successo dei Gunners la vincita corrisponderebbe a 4,75 volte la vostra puntata. Il pareggio, regolato come sempre dal segno X, porta in dote una vincita che ammonta a 4,00 volte l’importo della giocata.

