Diretta Arsenal Manchester City/ Streaming video DAZN: semifinale FA Cup 2020

Arsenal Manchester City è in diretta da Wembely, ed è la semifinale di FA Cup 2019-2020: squadre in campo alle ore 20:45 di sabato 18 luglio, in una location che sarà unica per quella che possiamo definire una Final Four. La pandemia da Coronavirus ha ovviamente obbligato a cambiare i piani: sarà gara secca, non ci sarà un replay e la finale del torneo arriverà addirittura il primo di agosto. Per il Manchester City le ottime notizie sono arrivate dai tribunali, perché il ricorso sull’esclusione dalle coppe è stato accolto: il prossimo anno i Citizens giocheranno la Champions League e questo potrebbe anche modificare i piani di alcuni calciatori che avrebbero potuto pensare all’addio. La FA Cup potrebbe essere il secondo trofeo stagionale dopo la Coppa di Lega, ma in ballo c’è ancora la Champions League stessa; l’Arsenal invece rischia di andare incontro ad una annata fallimentare, Mikel Arteta potrebbe addirittura trovarsi fuori dalle coppe e recentemente ha perso una sfida diretta importante cadendo nel derby contro il Tottenham. Vediamo allora in che modo i due allenatori potrebbero disporre le loro squadre sul terreno di gioco; analizziamo meglio le probabili formazioni della semifinale mentre aspettiamo che la diretta di Arsenal Manchester City prenda il via.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Arsenal Manchester City sarà trasmessa eventualmente sul canale DAZN1, al numero 209 del satellite: salvo variazioni di palinsesto anche gli abbonati Sky, che siano clienti di DAZN, potranno seguire il match attraverso il loro decoder. In alternativa sarà chiaramente possibile assistere alla partita di FA Cup con il sistema “classico” della diretta streaming video, attivando l’applicazione relativa su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone; ancora, si potrà utilizzare una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI ARSENAL MANCHESTER CITY

Mikel Arteta sembra aver trovato la quadratura del cerchio, e per Arsenal Manchester City dovrebbe dare spazio ad una delle formazioni migliori possibili: in porta ci sarà sempre Emiliano Martinez visto l’infortunio di Leno, poi una linea difensiva nella quale David Luiz sarà schierato centralmente con Mustafi e Kolasinac ai suoi lati. Avanzano a centrocampo i due esterni, che potrebbero essere Maitland-Niles per la destra e Tierney per la sinistra; da valutare eventualmente Cédric Soares e Papastathopoulos per naturale turnover, in mezzo al campo cercano spazio Willock e Torreira così come Saka spera di avere una maglia nel tridente offensivo, magari per Lacazette e spostando Aubameyang da punta centrale. A destra, è ballottaggio tra Pépé e Reiss Nelson.

Il Manchester City non avrà a disposizione Aguero, che secondo i piani della società tornerà a giocare solo in Champions League: dunque Gabriel Jesus sarà il centravanti, ai suoi lati Mahrez e Sterling si candidano a far parte del tridente mentre a centrocampo potremmo vedere Rodri impostare il gioco con Bernardo Silva e David Silva in competizione per una maglia, mentre sul centrosinistra il favorito d’obbligo resta De Bruyne (anche se il giovane Foden potrebbe sperare di avere un posto dal primo minuto). Dietro, Stones e Otamendi potrebbero rappresentare la coppia centrale: se la giocano con Eric Garcia e Laporte, sugli esterni invece Walker e Zinchenko appaiono per il momento i favoriti di Pep Guardiola con Benjamin Mendy che contende in ogni caso il ruolo all’ucraino.

QUOTE E PRONOSTICO

Vantaggio netto per i Citizens nel pronostico su Arsenal Manchester City, che è stato tracciato anche dall’agenzia Snai: il segno 2 che identifica la loro vittoria vi permetterebbe di guadagnare una cifra corrispondente a 1,32 volte quello che avrete messo sul piatto, contro il valore di 8,50 volte la puntata che accompagna il segno 1 per il successo dei Gunners; l’eventualità del pareggio, regolata dal segno 1, porta in dote un guadagno che ammonta a 5,50 volte quanto puntato.



