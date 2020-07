Diretta Arsenal Liverpool/ Streaming video e tv: Arteta sogna l’impresa casalinga

Arsenal Liverpool, i diretta dall’Emirates Stadium di Londra, mercoledì 15 luglio 2020 alle ore 21.15, sarà una delle sfide in programma nella trentaseiesima giornata della Premier League inglese. Prosegue la passerella dei Reds, finalmente campioni d’Inghilterra dopo 30 anni, per chiudere un campionato che per la squadra di Klopp può essere ancora contrassegnato da diversi record. L’Arsenal è una delle formazioni ancora in rincorsa per l’Europa ma difficilmente la squadra di Arteta potrà puntare a qualcosa di più solido rispetto all‘Europa League, specie dopo il KO incassato con il Tottenham solo pochi giorni fa. I Gunners punteranno soprattutto su una possibile mancanza di motivazioni di un Liverpool che comunque non vuole fare brutte figure considerando che dopo la goleada subita in casa del Manchester City, Klopp ha chiesto ai suoi di mantenere alta la concentrazione per non macchiare una stagione contraddistinta da straordinari record, con la Premier conquistata con ben sette giornate d’anticipo, evitando beffe come quella dell’anno scorso in cui ai Reds non furono sufficienti 97 punti per tornare campioni.

La diretta tv di Arsenal Liverpool sarà disponibile in diretta esclusiva per gli abbonati Sky che potranno collegarsi sul canale numero 203 del satellite, ovvero Sky Sport Football. Il sito skygo.sky.it permetterà attivare la diretta streaming video su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone o eventualmente installare l’applicazione SkyGo su una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

Le probabili formazioni che dovrebbero scendere in campo nel match tra Arsenal e Liverpool, in programma mercoledì 15 luglio 2020 presso l’Emirates Stadium di Londra. I Gunners padroni di casa, guidati in panchina da mister Arteta, dovrebbero scegliere un 3-4-3 come modulo di partenza e questo undici titolare schierato in campo: Martinez; Mustafi, Luiz, Kolasinac; Bellerin, Torreira, Xhaka, Tierney; Ceballos, Lacazette, Aubameyang.. Il Liverpool allenato da Jurgen Klopp dovrebbe rispondere schierato dal 1′ con un 4-3-3: Alisson; Alexander-Arnold, Lovren, van Dijk, Robertson; Milner, Fabinho, Keita; Salah, Minamino, Origi.

Diamo infine uno sguardo alle quote offerte dall’agenzia Snai per il pronostico su Arsenal Liverpool. Favoriti gli ospiti dal momento che il segno 1 è quotato a 2,60, mentre poi si sale a quota 3,00 in caso di pareggio (segno X) e la vittoria esterna del Benevento (segno 2) varrebbe 2,70 volte la posta in palio.



