Diretta Manchester City Liverpool/ Streaming video tv: big match in Premier League

Manchester City Liverpool è in programma alle ore 21:15 di giovedì 2 luglio, presso l’Etihad Stadium: siamo nella 32^ giornata di Premier League 2019-2020, il big match è attesissimo e avrebbe potuto valere il titolo (come l’anno scorso) ma già tempo fa si era capito che così non sarebbe stato. Sono seconda contro prima ma, in virtù del ko dei Citizens a Stamford Bridge, hanno spezzato un digiuno di 30 anni e vinto per la prima volta il campionato con la nuova denominazione. Sette turni di anticipo a certificare uno straordinario dominio: di fatto il testa a testa non c’è mai stato e dunque stavolta nessun finale entusiasmante. Come il Leicester nel 2016, il Liverpool ha festeggiato dal salotto di casa e sempre grazie al Chelsea; da parte sua la banda di Jurgen Klopp ha sigillato il trionfo con il 4-0 interno ai danni del Crystal Palace. Vediamo allora in che modo potrebbero andare le cose nella diretta di Manchester City Liverpool; aspettando che la partita prenda il via possiamo valutare in che modo le due squadre si disporranno sul terreno di gioco, analizzando in maniera più approfondita le probabili formazioni.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Manchester City Liverpool sarà trasmessa in esclusiva sui canali della televisione satellitare: l’appuntamento dunque è su Sky Sport Uno e Sky Sport Football, rispettivamente ai numeri 201 e 203 del decoder. Gli abbonati avranno poi la consueta possibilità di seguire la partita di Premier League con il servizio di diretta streaming video, attivando l’applicazione Sky Go senza costi aggiuntivi e su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI MANCHESTER CITY LIVERPOOL

Per Manchester City Liverpool Pep Guardiola potrebbe dare spazio ai titolari, anche perché c’è il secondo posto da blindare e un segnale forte contro i campioni: davanti a Ederson dovremmo vedere Laporte con uno tra Stones e Otamendi, poi Walker e Zinchenko sulle corsie laterali mentre a centrocampo secondo il 4-3-3 De Bruyne e Gundogan saranno le mezzali, con Bernardo Silva che si può giocare il posto e affiancare la regia di Rodri. Poi un tridente nel quale Mahrez e Sterling sono sempre favoriti per fare da sparring partner a Sergio Aguero, in vantaggio su Gabriel Jesus. Anche Klopp ovviamente sa che questo big match conta a prescindere da tutto, e che sarà una passerella per i campioni: dunque possibile che siano comunque i migliori a giocare, almeno qualcuno. In porta Alisson, con Alexander-Arnold e Robertson terzini mentre Lovren farà coppia con Van Dijk al centro della difesa. In mediana potremmo rivedere titolare Oxlade-Chamberlain, così come Naby Keita e con Henderson in cabina di regia; davanti invece potrebbe essere l’occasione per Minamino e Elliott a supporto di Origi, ma i tre big Salah, Firmino e Sadio Mané ovviamente sono precettati e almeno uno di loro potrebbe iniziare la partita.

QUOTE E PRONOSTICO

Un pronostico su Manchester City Liverpool è stato tracciato dall’agenzia Snai, che ha disposto gli Sky Blues come favoriti: vale infatti 2,05 volte la cifra messa sul piatto il segno 1, che identifica la vittoria casalinga, mentre per il successo esterno dovrete giocare il segno 2 e guadagnereste 3,25 volte quello che avrete pensato di investire con questo bookmaker. Il pareggio, regolato dal segno X, porta in dote una vincita che ammonta a 3,75 volte la puntata.



