Diretta Arsenal Manchester City/ Streaming video tv: altra classica in Premier League

DIRETTA ARSENAL MANCHESTER CITY: GUNNERS IN RIPRESA

Arsenal Manchester City, in diretta dall’Emirates, si gioca alle ore 17:30 italiane di domenica 21 febbraio: appuntamento con una classica per la 25^ giornata di Premier League 2020-2021. Entrambe le squadre sono state impegnate in settimana, e arrivano qui con classifica diversa: i Citizens hanno davvero iniziato a volare, battendo l’Everton nel recupero del 16^ turno si sono presi 10 punti di vantaggio in testa alla classifica e dunque avvicinano quello che sarebbe il terzo titolo nelle ultime quattro stagioni, riscattando l’anno scorso che era stato particolarmente opaco.

In ripresa l’Arsenal, che invece è reduce dall’andata dei sedicesimi di Europa League: è una squadra che ha iniziato malissimo la Premier League arrivando anche a ridosso della zona retrocessione, ma ora è in ripresa (come dimostra il 4-2 al Leeds, partita dominata molto più di quanto dica il punteggio) anche se la zona delle coppe rimane abbastanza distante. Dunque la diretta di Arsenal Manchester City potrebbe offrire uno spettacolo intrigante e un match più incerto di quanto la classifica faccia pensare; aspettando che si giochi proviamo a valutare in che modo i due allenatori potrebbero disporre le loro squadre sul terreno di gioco, leggendo insieme le probabili formazioni della partita.

DIRETTA ARSENAL MANCHESTER CITY STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Arsenal Manchester City sarà disponibile agli abbonati della televisione satellitare, perché come sappiamo la Premier League è un’esclusiva Sky: dunque appuntamento sui canali del decoder, e i clienti che non possano mettersi davanti a un televisore avranno anche l’occasione di seguire questa partita tramite il servizio di diretta streaming video, che non comporta costi aggiuntivi e potrà essere attivato grazie all’applicazione Sky Go, utilizzando apparecchi mobili come PC, tablet o smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI ARSENAL MANCHESTER CITY

Per Arsenal Manchester City Mikel Arteta punta sul consueto 4-2-3-1: ha ritrovato il miglior Aubameyang e lo schiera al centro dell’attacco, ballottaggio Pépé-Willian per un posto sulle corsie ma potrebbero giocare tutti e due, con Saka a completare la trequarti e scalzando Odegaard e Smith-Rowe. Granit Xhaka e Dani Ceballos restano favoriti per occupare la zona mediana, mentre in difesa i due terzini dovrebbero essere Bellerin e Cédric Soares senza sorprese, con una coppia centrale formata da David Luiz e Gabriel Paulista a protezione del portiere Leno. Nel Manchester City Pep Guardiola potrebbe operare qualche cambio rispetto a mercoledì: in difesa si candidano Stones e Eric Garcia così come Zinchenko per la fascia sinistra, a quel punto testa a testa Walker-Joao Cancelo per la destra con Ederson come sempre in porta. Poi un centrocampo nel quale possono tornare titolari Fernandinho, al posto di Rodri, e De Bruyne che sostituirebbe Foden o Bernardo Silva; davanti può tornare titolare Ferran Torres, nel caso panchina iniziale per Mahrez con la conferma di Gabriel Jesus da prima punta e Sterling largo a sinistra.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai ha fissato il suo pronostico ufficiale per Arsenal Manchester City, pertanto possiamo andare a vedere quali siano le quote che questo bookmaker ha previsto per la partita. Il segno 1 che identifica la vittoria dei padroni di casa vi permetterebbe di guadagnare una somma corrispondente a 6,00 volte la puntata; il pareggio, regolato dal segno X, vale 4,50 volte l’importo investito mentre con il segno 2, per il successo della formazione ospite, porta in dote una vincita che ammonta a 1,50 volte quello che avrete deciso di mettere sul piatto.



