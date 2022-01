Diretta Arsenal Manchester City/ Streaming video tv: grande classica (Premier League)

DIRETTA ARSENAL MANCHESTER CITY: ALLIEVO CONTRO MAESTRO!

Arsenal Manchester City è in diretta dall’Emirates Stadium, alle ore 13:00 di sabato 1 gennaio: grande appuntamento, il primo giorno dell’anno, con la Premier League 2021-2022 che come di consueto non si ferma, e vive oggi la sua 21^ giornata. Si gioca una classica: il Manchester City, capolista e rinfrancato dal ko del Liverpool al King Power Stadium, cerca un allungo che potrebbe anche risultare decisivo, avendo preso ritmo e potendo dunque confermare il titolo vinto lo scorso anno, in attesa ovviamente di riprendere la marcia in una Champions League che ormai è una sorta di conto aperto.

L’Arsenal di questo periodo è anni luce lontano da quello che all’inizio della stagione sembrava destinato quasi a retrocedere: si è visto rinviare la partita contro il Wolverhampton, ma intanto aspettando i recuperi delle varie avversarie sarebbe in Champions League e, poiché non ci gioca da molto, già questo sarebbe un grande risultato. Adesso non resta che aspettare la diretta di Arsenal Manchester City; intanto, proviamo a valutare in che modo le due squadre potrebbero essere disposte sul terreno di gioco dell’Emirates.

DIRETTA ARSENAL MANCHESTER CITY STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Arsenal Manchester City sarà come sempre affidata alla televisione satellitare: i suoi abbonati potranno seguire la partita di Premier League sui canali del decoder, e sappiamo che in assenza di un televisore avranno a disposizione anche il servizio di diretta streaming video, riservato ai clienti (per l’appunto) e attivabile senza costi aggiuntivi con l’applicazione Sky Go, che si può installare su apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI ARSENAL MANCHESTER CITY

È difficile capire a bocce ferme quali possano essere le formazioni di Arsenal Manchester City, visto l’incubo Covid che è sempre presente: Mikel Arteta, il “discepolo” di Pep Guardiola, dovrebbe disporre un 4-2-3-1 con Ramsdale diventato ormai titolare in porta, davanti a lui Holding e Gabriel Paulista sono favoriti su Pablo Marí e sulle corsie potremmo avere Ben White e Tierney. In mezzo al campo è tornato Granit Xhaka, che dovrebbe essere titolare con Thomas Partey; davanti, facile che torni titolare Smith Rowe (cannoniere della squadra in Premier League) con Saka, Pépé e Martinelli a giocarsi le due maglie sugli esterni, mentre Lacazette sarebbe il centravanti.

Sarà invece un 4-3-3 quello di Guardiola, che predispone Rúben Dias e Laporte a protezione di Ederson con João Cancelo e Zinchenko da laterali bassi, in mezzo invece cerca spazio Foden che potrebbe fare la mezzala tattica, alternandosi eventualmente con Bernardo Silva nel ruolo di finto centravanti. Fernandinho, Gündogan e De Bruyne potrebbero comporre il centrocampo, ma è chiaro che uno di questi cinque starebbe fuori a meno che il turnover riguardi invece Mahrez o Sterling, il tutto senza dimenticarsi di gente come Gabriel Jesus e Grealish, quest’ultimo a riposo contro il Leicester ma di fatto titolare semi-inamovibile. Insomma: comunque la si giri, uno squadrone…

