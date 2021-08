Diretta Manchester City Arsenal/ Streaming video tv: i Gunners sono già in crisi!

DIRETTA MANCHESTER CITY ARSENAL: MAESTRO CONTRO ALLIEVO!

Manchester City Arsenal, che è in diretta dall’Etihad, si gioca alle ore 13:30 di sabato 28 agosto e vale per la terza giornata della Premier League 2021-2022. Archiviata la falsa partenza (ko in casa del Tottenham), i campioni in carica hanno mostrato tutto il loro potenziale rifilando cinque gol al Norwich, ma ora per Pep Guardiola arriva un’altra partita impegnativa contro l’ex allievo Mikel Arteta, che ha qualcosa da dimostrare e non può permettersi di sbagliare, perché già l’anno scorso rischiava la panchina e stavolta potrebbe pagare a caro prezzo l’assenza di risultati.

Diretta/ Arsenal Chelsea (risultato finale 0-2): i Blues volano a punteggio pieno!

L’Arsenal infatti ha perso entrambe le gare giocate: quella interna contro il Chelsea poteva starci (ma nel primo tempo i Gunners sono stati quasi inesistenti), molto meno invece il ko incassato dal neopromosso Brentford all’esordio. Servono punti, serve soprattutto una reazione di orgoglio per una squadra che non riesce più a ritrovarsi; vedremo allora quello che succederà nella diretta di Manchester City Arsenal, nel frattempo possiamo fare una rapida valutazione sulle scelte da parte dei due allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni.

Risultati Premier league e classifica/ 1a giornata: City KO, 3 punti agli Spurs!

DIRETTA MANCHESTER CITY ARSENAL STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Manchester City Arsenal sarà affidata alla televisione satellitare, che anche per questa stagione ha i diritti per trasmettere le partite di Premier League: naturalmente la visione di questo match del campionato inglese è riservata agli abbonati al servizio, che in assenza di un televisore potranno utilizzare la diretta streaming video grazie all’applicazione Sky Go, che non comporta costi aggiuntivi ed è attivabile su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI MANCHESTER CITY ARSENAL

Come sempre tante soluzioni a disposizione di Guardiola, che in Manchester City Arsenal potrebbe cambiare il suo tridente: scalpitano Sterling e Mahrez (entrambi in gol sabato scorso) che possono tornare titolari a scapito di Ferran Torres e Grealish, a quel punto Gabriel Jesus sarebbe riportato nel ruolo di prima punta. A centrocampo Fernandinho insidia la maglia di Rodri come regista, mentre Bernardo Silva e Gundogan vanno verso la conferma; da valutare De Bruyne, mentre in difesa Ruben Dias e Laporte si piazzano davanti a Ederson con Walker e Joao Cancelo che dovrebbero agire sulle corsie laterali. Arteta può lanciare titolare Ben White, costato circa 58 milioni di euro: rischia il posto uno tra Holding e Pablo Marì al centro della difesa, Leno sarà il portiere con Cédric Soares e Tierney come esterni. In mezzo Granit Xhaka, fresco di rinnovo, può fare coppia con Lokonga o Elneny; la sensazione è che qualcosa possa cambiare nell’undici iniziale dei Gunners, e dunque Aubameyang si candida a una maglia dal primo minuto come prima punta. Alle sue spalle, Pépé e Saka possono essere confermati; Smith Rowe se la gioca invece con Martinelli e Balogun.

Diretta/ Tottenham Manchester City (risultato finale 1-0) streaming tv: la decide Son

QUOTE E PRONOSTICO

Tra le altre agenzie, la Snai ha proposto le sue quote per Manchester City Arsenal: il pronostico di questo bookmaker ci dice che il segno 1 per la vittoria dei padroni di casa vale 1,24 volte quanto messo sul piatto, l’eventualità del pareggio – regolata dal segno X – porta in dote un guadagno di 6,00 volte l’importo investito mentre il successo degli ospiti, per il quale puntare sul segno 2, ha un valore che corrisponde a 11,00 volte la vostra giocata.



© RIPRODUZIONE RISERVATA