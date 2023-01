Diretta/ Arsenal Manchester United streaming video tv: sogno Gunners (Premier)

DIRETTA ARSENAL MANCHESTER UNITED: SPETTACOLO!

Arsenal Manchester United, in diretta domenica 15 gennaio 2023 alle ore 17.30 presso l’Emirates Stadium di Londra, sarà una sfida valida per la 21^ giornata della Premier League inglese. Sognano i Gunners dopo la vittoria nel North London Derby contro il Tottenham che li ha proiettati a +7 sul Manchester City secondo, che ha già giocato e battuto proprio gli Spurs in questo turno di campionato. Arsenal chiamato a uno sforzo per poi vedere ammorbidirsi di nuovo un calendario che è stato molto duro nell’ultimo periodo.

Il Manchester United dopo la vittoria nel derby contro il City che ha regalato grande entusiasmo è stato bloccato sul pari dal Crystal Palace, con i Red Devils comunque quarti a +6 sul Tottenham e che potrebbero agganciare il City con una vittoria al secondo posto, seppur con una partita giocata in più. All’andata il Manchester United ha battuto 3-1 l’Arsenal che ha vinto con lo stesso punteggio l’ultimo precedente interno contro i Red Devils, il 23 aprile 2022.

ARSENAL MANCHESTER UNITED STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Arsenal Manchester United sarà garantita in esclusiva per gli abbonati di Sky Sport (canale numero 203, Sky Sport Football), che detiene i diritti delle sfide della Premier League inglese comprese nel pacchetto della televisione satellitare, che fornirà di conseguenza anche la diretta streaming video, sempre riservata ai propri abbonati, tramite il servizio offerto da Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI ARSENAL MANCHESTER UNITED

Le probabili formazioni della diretta Arsenal Manchester United, match che andrà in scena all’Emirates Stadium di Londra. Per l’Arsenal, Mikel Arteta schiererà la squadra con un 4-2-3-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Ramsdale; Cedric Soares, Gabriel, White, Zinchenko; Partey, Xhaka; Saka, Odegaard, Martinelli; Nketiah. Risponderà il Manchester United allenato da Erik Ten Hag con un 4-2-3-1 così schierato dal primo minuto: De Gea; Wan Bissaka, Lindelof, Varane, Shaw; Casemiro, Eriksen; Rashford, Bruno Fernandes, Antony; Martial.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Arsenal Manchester United, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Premier League. La vittoria dell’Arsenal con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.85, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.75, mentre l’eventuale successo del Manchester United, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 4.00.











