DIRETTA/ Arsenal Sporting Lisbona streaming video tv: grande stagione per i Gunners

DIRETTA ARSENAL SPORTING LISBONA: LE STATISTICHE

Arsenal Sporting Lisbona che presenta un risultato dell’andata ancora aperto: 2-2 l’esito con gli inglesi che possono approfittare delle fattore campo per ottenere una vittoria. La prima della classe della Premier League, ha totalizzato 66 punti in 27 partite e si ritrova a più 5 dalla seconda Manchester City. Un campionato incredibile per l’Arsenal, che vuole confermarsi anche in Europa League dopo aver vinto il proprio raggruppamento con 15 punti totalizzati sui 18 disponibili. L’unica partita persa all’interno della fase dei gironi è stata quella contro gli olandesi, nonché miglior attacco della fase gironi, PSV.

Una curiosa statistica potrebbe essere quella che l’Arsenal, nelle uniche tre partite giocate in casa in questa Europa League, non ha subito nemmeno un gol. Gli unici tre gol subiti all’interno della fase gironi sono arrivati tutti lontani dallo stadio Emirates (2 in Olanda contro il PSV ed 1 contro lo Zurigo in Svizzera). Un’altra curiosa statistica potrebbe essere che lo Sporting Lisbona, nello scorso turno eliminatorio, a costruito la propria qualificazione in trasferta pareggiando all’interno delle propria mura amiche. 1-1 contro i danesi del Midtjylland, per poi ribaltare tutto in Danimarca con il risultato di 0-4. (Marco Genduso)

ARSENAL SPORTING LISBONA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE IL MATCH

La diretta Arsenal Sporting Lisbona, ritorno degli ottavi di finale di Europa League, sarà visibile sui canali Sky oppure attraverso la piattaforma Dazn come tutte le altre sfide della seconda competizione europea per importanza.

Inoltre, sarà possibile vedere l’incontro Arsenal Sporting Lisbona in diretta streaming video sulle applicazioni di Dazn, visibile su tutti i dispositivi mobili oltre che su console di gioco, e su Sky Go. Per entrambe le alternative, bisognerà naturalmente essersi dotati di abbonamento.

ARTETA VUOLE I QUARTI, AMORIM SOGNA

La diretta Arsenal Sporting Lisbona, in programma giovedì 16 marzo alle ore 21:00, racconta di una qualificazione ancora tutta da scrivere. All’Emirates le squadre si affrontano dopo il 2-2 dell’andata, gara che ha visto entrambe le squadre in vantaggio anche se nessuna è poi riuscita a mantenerlo. Gol dell’1-0 esterno di Saliba, risposta portoghese con Inacio, rimonta completata grazie a Paulinho e infine definitivo pareggio causato dall’autogol di Morita.

I biancoverdi hanno raggiunto gli ottavi di Europa League d0po aver terminato al terzo posto il proprio girone di Champions League dietro a Tottenham e Francoforte, ma al tempo stesso davanti al Marisiglia di Tudor. Questo ha obbligato i portoghesi a disputare i sedicesimi di Europa League contro il Midtjylland, annientato 4-0 al ritorno in terra danese dopo l’1-1 in casa. L’Arsenal invece ha avuto il merito di terminare al primo posto il proprio raggruppamento di Europa League dopo un lungo testa a testa col PSV (15 punti i londinesi, 13 gli olandesi) e lasciando una voragine su Bodo/Glimt e Zurigo.

ARSENAL SPORTING LISBONA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Arsenal Sporting Lisbona vedono la capolista della Premier League disporsi con il 4-3-3. In porta Turner, difesa a quattro con l’ex Bologna Tomiyasu, Saliba, Gabriel e Tierney a completare il reparto. Nella zona nevralgica del campo giocheranno Jorginho, Partey e Vieira. Tridente offensivo composto da Nelson, Trossard e il numero dieci dei Gunners Smith Rowe.

Risponde lo Sporting Lisbona con il 3-4-2-1. Tra i pali ci sarà l’ex Juventus Israel con davanti a sé il trio Diomande, Coates e Inacio; Esgaio e Nuno Santos agiranno larghi con Gonçalves e Ugarte a centrocampo. La coppia di trequartisti è formata dall’estro di Trincao e la velocità di Edwards a support di Paulinho unica punta.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote della diretta Arsenal Sporting Lisbona danno favoriti i londinesi e nemmeno di poco. Il segno 1 è infatti offerto a 1.33 da bet365 con il pareggio a 5.25 e il successo portoghese nei novanta minuti che vale otto volte la posta in palio.

Discorso qualificazione sembra una formalità per i Gunners dati a 1.16 contro la quota 5 relativa allo Sporting. Difficile secondo i bookmakers vedere entrambe le squadre a segno (2.05 contro 1.70) mentre sembra più fattibile assistere ad un match con almeno tre gol ad una quota di 1.66.











