Diretta Arzignano Cesena/ Streaming video tv: grande equilibrio al Menti (Serie C)

Arzignano Cesena sarà diretta dal signor Filippo Giaccaglia, e si gioca alle ore 15:00 di domenica 15 dicembre presso lo stadio Romeo Menti di Vicenza: si chiude l’andata nel girone B di Serie C 2019-2020, dunque siamo alla 19^ giornata e questa partita rappresenta virtualmente un delicato incrocio per la salvezza. La situazione di classifica dei romagnoli in realtà non è così drammatica, ma nell’ultimo impegno è arrivato un clamoroso tonfo interno contro il Fano che era fanalino di coda, di conseguenza c’è bisogno immediato di risalire la corrente ma non sarà semplice, perchè i vicentini stano dando l’impressione di poter aumentare i giri del motore e sono reduci da un pareggio sul campo della Fermana, che li ha tenuti in zona playout ma con maggiore fiducia nei loro mezzi. Staremo a vedere dunque cosa succederà nella diretta di Arzignano Cesena, intanto possiamo valutare le probabili formazioni della partita con le scelte da parte dei due allenatori.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Arzignano Cesena non sarà trasmessa sui canali della nostra televisione; come sempre ci sarà tuttavia la possibilità di seguire questa partita, come le altre del campionato di Serie C, sul portale Eleven Sports che permette anche di abbonarsi al servizio (in alternativa si può acquistare il singolo match ad un prezzo che è fisso per tutta la stagione, salvo eccezioni particolari). Appuntamento pertanto con la diretta streaming video, utilizzando dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI ARZIGNANO CESENA

Alberto Colombo dovrebbe affrontare Arzignano Cesena con gli stessi undici che hanno frenato la Fermana: dunque in porta va Faccioli con Bonalumi e Bachini che rappresentano la coppia centrale in difesa, Pasqualoni a destra e Barzaghi dall’altra parte i terzini che dovranno dare man forte alle mezzali Perretta e Balestrero, perchè i veneti giocano con il 4-3-1-2 e le costanti sovrapposizioni lanciate anche dal regista Maldonado, che avrà davanti a sè il trequartista Pattarello. Le due punte dovrebbero essere ancora Piccioni e Rocco; il Cesena di Francesco Modesto perde per squalifica Brunetti e Rosaia, quindi in difesa uno tra Zampano e Valeri scalerà a completare il trio con Brignani e Maddaloni, in porta Marson favorito su Agliardi con Zerbin a giocare da laterale destro. De Feudis e Domenico Franco a questo punto saranno i due interni di centrocampo, nel reparto avanzato cercano spazio Sarao e Zecca ma Borello e Butic sono favoriti, potrebbe però stare fuori Russini.

QUOTE E PRONOSTICO

Le quote che l’agenzia di scommesse Snai ha fornito per Arzignano Cesena ci dicono degli ospiti favoriti, ma in una situazione di grande equilibrio: infatti la distanza tra le eventualità delle due vittorie (segno 1 e segno 2) è davvero minima, i valori sono rispettivamente 2,80 e 2,55 volte la somma messa sul piatto. Il segno X identifica il pareggio, e in questo caso la vostra vincita sarebbe corrispondente a 3,00 volte la vostra puntata con questo bookmaker.



