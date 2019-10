Diretta Arzignano Feralpisalò/ Streaming video tv: sfida ad alta tensione (Serie C)

Tutto pronto per la diretta di Arzignano Feralpisalò, gara diretta dal signor Luciani della sezione di Roma 1, in programma oggi alle 17.30 e valida per la dodicesima giornata del girone B della Serie C 2019-2020. I padroni di casa non navigano in acque felici con 8 punti in classifica in piena zona rossa della retrocessione; al contrario sono più tranquille le sponde del FeralpiSalò, che a quota 16 è in corsa per un posto nei play-off. L’Arzignano nel turno infrasettimanale ha perso di misura il derby in casa contro il Vicenza, una partita dal sapore speciale soprattutto per il presidente Chilese, tifoso proprio della squadra vicentina. Malgrado la sconfitta, il Menti ha visto la partecipazione in curva di quasi 1000 ragazzi delle scuole calcio della Vallata, ma anche di donne e anziani, bambini e famiglie intere che hanno segnato una serata di sport indimenticabile per i colori giallo-celesti. Archiviato il ko di mercoledì, la testa si proietta immediatamente all’impegno delicato e difficile di oggi contro gli uomini di mister Sottili.

La diretta tv di Arzignano Feralpisalò non è disponibile, ma sarà possibile assistere alla sfida di Serie C attraverso il portale elevensports.it: il sito fornisce le immagini delle partite non solo del campionato di terza serie, ma anche della Coppa Italia Serie C. Possibile assistere al match in diretta streaming attraverso dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone: sarà necessario abbonarsi al portale oppure acquistare il singolo evento.

Tutto lo staff e i giocatori dell’Arzignano credono fermamente nell’obiettivo salvezza, così come dimostrano le parole del centrocampista Maldonado. La prima vittoria è arrivata domenica scorsa in casa del Ravenna e ha regalato emozioni uniche, tanto da infondere in tutti un’attenzione particolare, potrebbe essere stato il momento in cui la stagione ha preso una decisiva svolta, visto che anche mercoledì, contro una squadra in piena lotta per i primi posti, la gara da parte dei giallo-celesti è stata ben disputata. Al Menti sono attesi gli uomini del Feralpisalò che vengono da 3 risultati utili consecutivi, frutto delle vittorie contro Sudtirol e Imolese e del pareggio nel turno infrasettimanale contro il Piacenza. Risultati che hanno permesso alla squadra di Sottili di collocarsi a 16 punti in zona play-off. Il Feralpisalò non è più la squadra priva di idee delle prime giornate, ma ha cominciato a mostrare in campo un’idea di gioco valida e convincente. Se Scarsella continuerà a sfornare prestazioni come quella di mercoledì, la squadra potrà contare su qualità e sacrificio. Da rivedere invece la forma e la condizione atletica di Carraro che, malgrado i tanti palloni toccati, non riesce mai a incidere sulla gara. Poco soddisfatto il mister per un risultato che non sono riusciti a sbloccare malgrado le tante occasioni create.

Per gli scommettitori la partita è molto incerta: il risultato più probabile è il 2 con la vittoria del FeralpiSalò quotata a 2.3, ma non troppo distanti sono il segno X (2.95) e la vittoria dell’Arzignano, la seconda del campionato, con l’1 quotato 3.25.



