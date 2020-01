Diretta/ Arzignano Imolese (risultato 0-0) streaming video tv: in campo, si comincia!

DIRETTA ARZIGNANO IMOLESE (0-0): SI COMINCIA!

Arzignano Imolese ci terra compagnia tra pochissimi minuti, giusto il tempo per scoprire le statistiche salienti delle due compagini del girone B nel campionato di Serie C 2019-2020 in corso, giunto alla ventunesima giornata. Per i padroni di casa veneti ecco 16 punti in classifica ottenuti grazie a tre vittorie, sette pareggi e nove sconfitte; cammino comunque accettabile per una neopromossa, la cui differenza reti è pari a -7, perché l’Arzignano ha segnato appena 13 gol incassandone invece 20. Sta facendo d’altronde ancora peggio l’Imolese, che ha chiuso così un brutto girone d’andata: 14 punti con sole due vittorie, otto pareggi e nove sconfitte per la squadra romagnola, la cui differenza reti è pari a -11 a causa di 13 gol segnati e 24 invece sul groppone. Adesso però basta numeri e parole: a parlare sarà solamente il campo, Arzignano Imolese comincia! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Arzignano Imolese, match previsto domenica 12 gennaio 2020 alle ore 17.30 e che si disputerà presso lo stadio Menti di Vicenza, non sarà trasmessa sui canali in chiaro sul digitale terrestre né sui canali pay sul satellite. Il match sarà trasmesso in esclusiva in diretta streaming video via internet per tutti gli abbonati Elevensports. Si potrà vedere infatti la partita con una connessione collegandosi tramite pc sul sito elevensports.it., oppure utilizzando una smart tv oppure dispositivi mobili come un tablet oppure uno smartphone, scaricando l’applicazione ufficiale Elevensports, broadcaster ufficiale per la stagione 2019/20 per il campionato di terza serie, con tutti i match dei 3 gironi trasmessi in streaming via internet.

I TESTA A TESTA

In attesa di poter dare la parola al campo per la diretta di Arzignano Imolese, sfida attesa per la 21^ giornata di Serie C, è certo bene anche prendere in esame lo storico che i due club del girone B condividono, benchè questo non sia un incontro dalla solida tradizione. Anzi dati alla mano riconosciamo che le due formazioni si scontrano a viso aperto solo dal 2015 a oggi e i tre testa a testa sono stati raccolti tra Serie D e terzo campionato, così divisi: due successi dell’Imolese e un solo pareggio raccolto prima del fischio finale. Aggiungiamo che risale al turno di andata del campionato di Serie C in corso l’ultimo testa a testa segnato tra Arzignano e Imolese e per la precisione alla seconda giornata. Allora ben ricordiamo il pareggio a reti bianche incassato al Romeo Galli. (agg Michela Colombo)

ORARIO E PRESENTAZIONE

Arzignano Imolese, partita diretta dal signor Emanuele Frascaro e in programma domenica 12 gennaio 2020 alle ore 17.30, sarà una sfida valevole per la ventunesima giornata del campionato di Serie C 2019-2020 nel girone B. Scontro salvezza con i veneti che occupano la quintultima posizione in classifica e gli emiliani terzultimi. Entrambe le compagini sono in zona play out, l’Imolese con lo 0-3 subito in casa contro il Vicenza prima della sosta ha subito la sua seconda sconfitta consecutiva, mentre è caduto in casa anche l’Arzignano nell’ultimo match del 2019, cedendo di misura contro il Cesena. Solo 2 punti ottenuti nelle ultime 4 partite disputate in campionato per la matricola veneta, va segnalato inoltre che si scontreranno i due peggiori attacchi del girone B con 13 reti realizzate a testa nel girone d’andata. Un trend confermato anche dal match d’andata disputato a Imola e terminato 0-0: l’Arzignano non vince dalla trasferta di Rimini del 17 novembre scorso, l’Imolese dal match interno contro il Carpi dello scorso 28 novembre.

PROBABILI FORMAZIONI ARZIGNANO IMOLESE

Le probabili formazioni che scenderanno in campo in Arzignano Imolese, match previsto domenica 12 gennaio 2020 alle ore 17.30 e che si disputerà presso lo stadio Menti di Vicenza, sfida valevole per la ventesima giornata del campionato di Serie C nel girone B. L’Arzignano allenato da Colombo sarà schierato con un 4-3-1-2 così disposto dal primo minuto: Faccioli; Pasqualoni, Bonalumi, Bachini, Barzaghi; Perretta, Maldonado, Balestrero; Pittarello; Piccioni, Rocco. Risponderà l’Imolese allenata da Gianluca Aztori con un 3-4-1-2 scelto come modulo di partenza e questo schieramento: Rossi; Checchi, Carini, Della Giovanna; Schiavi, Marcucci, Alimi, Valeau; Belcastro; Padovan, Vuthaj.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi scommetterà sull’esito del match, l’agenzia di scommesse Snai propone a 1.95 la vittoria in casa, a 3.25 la quota per l’eventuale pareggio mentre la quota per l’affermazione in trasferta viene proposta a 3.90. Per quanto riguarda il numero di gol complessivamente realizzati nel corso dei novanta minuti, l’over 2.5 viene proposto a una quota di 2.25 e l’under 2.5 viene offerto a una quota di 1.55.



