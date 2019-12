Diretta Imolese Vicenza/ Streaming video tv: la capolista va al Galli (Serie C)

Imolese Vicenza sarà diretta dal signor Michele Di Cairano: allo stadio Romeo Galli si gioca domenica 15 dicembre con calcio d’inizio alle ore 17:30, per la 19^ giornata nel girone B della Serie C 2019-2020. Il LaneRossi ha già ottenuto il platonico titolo di campione d’inverno, grazie alla vittoria interna contro la Feralpisalò: un successo che ha confermato la squadra veneta come la vera favorita per la promozione diretta. Entrando in questa ultima giornata di andata sono 4 i punti di vantaggio sul Carpi: passo ottimo ma chiaramente ora bisogna difendere questo margine, provando magari ad allungare. Per quanto riguarda l’Imolese, con Gianluca Atzori il passo è cambiato ma la situazione di classifica rimane complessa, terzultimo posto con soli 2 punti sul fanalino di coda Rimini dopo aver perso a Padova. Sconfitta che ci sta, ma in termini generali i romagnoli hanno bisogno di aumentare i giri del motore e questa sfida contro la capolista si prepara da sola; vediamo allora le probabili formazioni attese sul terreno di gioco, aspettando che abbia il via la diretta di Imolese Vicenza.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Imolese Vicenza non sarà trasmessa sui canali della nostra televisione; come sempre ci sarà tuttavia la possibilità di seguire questa partita, come le altre del campionato di Serie C, sul portale Eleven Sports che permette anche di abbonarsi al servizio (in alternativa si può acquistare il singolo match ad un prezzo che è fisso per tutta la stagione, salvo eccezioni particolari). Appuntamento pertanto con la diretta streaming video, utilizzando dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI IMOLESE VICENZA

Piove sul bagnato per Atzori, che in Imolese Vicenza non potrà utilizzare Boccardi e Tentoni: al centro della difesa c’è allora Della Giovanna, con Ingrosso e Carini che completano la linea insieme al portiere Gian Maria Rossi. In mediana un paio di soluzioni utili, favorito Provenzano su Maniero con Alimi che sarà regolarmente in campo nel settore nevralgico, mentre Schiavi e Valeau saranno gli esterni alti che dovranno accompagnare il trequartista Belcastro, schierato alle spalle della coppia offensiva formata da Vuthaj e Bismark che partono favoriti su Padovan e Latte Lath. Mimmo Di Carlo dovrebbe confermare il 4-3-1-2 di domenica scorsa: Cappelletti e Padella a protezione di Grandi, Bruscagin e Barlocco i due terzini mentre nella zona mediana Pontisso sarà il regista che avrà come compagni di reparto Vandeputte e Cinelli, con la mezzala destra decisamente più offensiva. Se turnover sarà, riguarderà l’attacco: Giacomelli appare sicuro del posto come supporto dei due centravanti, qui Rachid Arma potrebbe andare in panchina a favore di Guerra mentre sia avvia alla conferma Alessandro Marotta, autore di una doppietta contro la Feralpisalò.

QUOTE E PRONOSTICO

Le quote che l’agenzia di scommesse Snai ha emesso per Imolese Vixenza ci dicono, come era possibile immaginare, che i veneti sono favoriti: scommettendo sul segno 2 per la loro vittoria guadagnereste una somma pari a 1,85 volte quello che avrete messo sul piatto, mentre siamo ad un valore di 3,25 volte la puntata per il pareggio (segno X) e il successo interno dei romagnoli porta in dote una vincita corrispondente a 42,5 volte la puntata con questo bookmaker.



