DIRETTA/ Legnago Salus Mantova video streaming tv: tanti pareggi in passato (Serie C, 22 dicembre 2023)

DIRETTA LEGNAGO SALUS MANTOVA: TESTA A TESTA

La diretta di Legnago Salus Mantova promette di essere un incontro interessante, soprattutto alla luce dello storico dei match disputati tra le due squadre. Con quattro incontri all’attivo, è evidente come il pareggio abbia la meglio in questo confronto, verificandosi per due volte. Inoltre, sia Legnago Salus che Mantova hanno conquistato una vittoria ciascuna, entrambe con il medesimo risultato di 2-0. Questo storico crea un’atmosfera di equilibrio tra le due squadre, rendendo difficile prevedere l’andamento della partita. Ogni incontro tra Legnago Salus e Mantova sembra portare nuove sfide e opportunità per entrambe le squadre di ottenere risultati positivi.

Sarà interessante vedere come si sviluppa l’azione nella diretta e se una delle due squadre riuscirà a prendere il controllo della situazione. L’incontro potrebbe rivelarsi fondamentale per entrambe le squadre, influenzando la loro posizione in classifica e le prospettive future. L’equilibrio evidente negli scontri precedenti suggerisce una competizione accesa, con i giocatori desiderosi di emergere e ottenere un risultato favorevole per la propria squadra. I tifosi possono aspettarsi una partita avvincente, ricca di emozioni e colpi di scena, con entrambe le squadre determinate a conquistare la vittoria. (agg. Gianmarco Mannara)

LEGNAGO SALUS MANTOVA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta del match Legnago Salus Mantova sarà disponibile in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Legnago Salus Mantova in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

LA PRESENTAZIONE

Legnago Salus Mantova, in diretta venerdì 22 dicembre 2023 alle ore 18.30 presso lo stadio Mario Sandrini di Legnago, sarà una sfida valida per la diciannovesima giornata del campionato di Serie C. Attualmente, il Legnago si trova all’undicesimo posto in classifica nel Girone A di Serie C, con 24 punti ottenuti in diciotto giornate, alla pari con l’Arzignano. La squadra di Massimo Donati ha dimostrato un miglioramento nelle ultime settimane, risalendo la classifica e avvicinandosi a soli un punto dalla zona playoff dopo l’ultimo pareggio ad Alessandria. Con sette partite di campionato senza sconfitte, di cui due vittorie e ben cinque pareggi, i biancoazzurri vivono un momento favorevole per una squadra appena promossa, ma è fondamentale evitare eccessivi rilassamenti. La sfida casalinga contro il Mantova capolista rappresenta un’opportunità per continuare a sorprendere e consolidare la posizione nei playoff di promozione.

Il Mantova ha conquistato il primo posto in classifica nel Girone A di Serie C, accumulando 44 punti in diciotto giornate. La squadra di Davide Possanzini si è distanziata dal Padova nelle ultime settimane grazie a quattro vittorie consecutive, l’ultima contro il Lumezzane, che le hanno consentito di prendere il comando da sola. Con un percorso praticamente perfetto nelle ultime dieci giornate, i biancorossi hanno subito una sola sconfitta contro il Trento (0-1) e hanno vinto tutte le altre nove partite di campionato. Essendo la migliore squadra del Girone A per rendimento in trasferta, con sei vittorie, un pareggio e una sconfitta in otto gare, il Mantova mira a conquistare altri tre punti per allungare ulteriormente in vetta alla classifica.

PROBABILI FORMAZIONI LEGNAGO SALUS MANTOVA

Le probabili formazioni della diretta Legnago Salus Mantova, match che andrà in scena allo stadio Mario Sandrini di Legnago. Per il Legnago Salus, Massimo Donati schiererà la squadra con un 3-4-1-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Fortin; Pelagatti, Motoc, Noce; Travaglini, Martic, Viero, Ruggieri; Van Ransbeeck; Rocco, Giani. Risponderà il Mantova allenato da Davide Possanzini con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Festa; Radaelli, Brignani, Redolfi, Panizzi; Muroni, Burrai, Trimboli; Mensah, Galuppini, Fiori.

LEGNAGO SALUS MANTOVA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Legnago Salus Mantova, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato di Serie C. La vittoria del Legnago Salus con il segno 1 viene proposta a una quota di 4.25, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.20, mentre l’eventuale successo del Mantova, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 1.87.

