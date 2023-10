DIRETTA/ Arzignano Padova video streaming tv: ospiti avanti nei precedenti (Serie C, 21 ottobre 2023)

DIRETTA ARZIGNANO PADOVA: I TESTA A TESTA

La diretta della sfida tra Arzignano Padova vede due formazioni affrontarsi per la sesta volta all’interno di manifestazioni sportive. Le prime 5 sfide sono terminate in tre occasioni con il successo del Padova mentre nelle due rimanenti con il risultato di pareggio. Nessuna vittoria per l’Arzignano che ha nel Padova una bestia nera, non avendola mai battuta in campo. La prima sfida è quella datata 2014 con il successo in trasferta della formazione biancoscudata con il risultato di 0-1, si trattava del campionato di serie D.

Gara di ritorno che invece terminò con un pareggio a reti bianche. Dopo ben quattro anni dall’ultima volta le due squadre nel 2019 tornano ad affrontarsi e ad avere la meglio è ancora il Padova vincendo con il risultato di 2-0. Gol firmati da Kresic e Buglio. Nel 2022 la gara terminò in pareggio con la doppietta per il Padova firmata da Liguori e le reti per gli avversari con Cester e Fyda. L’ultima sfida in ordine temporale è quella giocata il 12 Marzo del 2023 con il successo dei biancorossi filmato al minuto 77 dalla rete del giovane attaccante ex Empoli e Palermo Kevin Cannavò, autore lo scorso anno di appena un gol con i biancoscudati. (Marco Genduso)

ARZIGNANO PADOVA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta del match Arzignano Padova sarà disponibile in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Arzignano Padova in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

LA PRESENTAZIONE

Arzignano Padova, in diretta sabato 21 ottobre 2023 alle ore 20.45 presso lo stadio Tommaso Dal Molin di Arzignano, sarà una sfida valida per la nona giornata del campionato di Serie C. Biancoscudati al comando della classifica anche dopo il non esaltante pareggio esterno contro la Pro Sesto, secondo pari consecutivo per il Padova che resta comunque primo da solo nel girone A, seppur con un solo punto di vantaggio sul Mantova secondo.

L’Arzignano si presenta all’appuntamento in un buon momento, i vicentini si sono assestati a metà classifica dopo l’ultima vittoria sul campo del Novara, quarto successo nelle ultime 5 sfide di campionato disputate dalla squadra di Banchini. Il Padova ha vinto, sempre col punteggio di 0-1, gli ultimi due precedente di campionato disputati in casa dell’Arzignano, il 12 marzo scorso e il 26 ottobre 2014 nel campionato di Serie D.

PROBABILI FORMAZIONI ARZIGNANO PADOVA

Le probabili formazioni della diretta Arzignano Padova, match che andrà in scena allo stadio Tommaso Dal Molin di Arzignano. Per l’Arzignano, Giuseppe Bianchini schiererà la squadra con un 4-3-1-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Boseggia, Bernardi, Casini, Lakti, Barba, Piana, Cazzadori, Centis, Davi, Milillo, Parigi. Risponderà il Padova allenato da Vincenzo Torrente con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Donnarumma, Delli Carri, Crescenzi, Belli, Capelli, Fusi, Radrezza, Varas, Villa; Bortolussi, Russini.

ARZIGNANO PADOVA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Arzignano Padova, ecco le quote fissate dall'agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie C. La vittoria dell'Arzignano con il segno 1 viene proposta a una quota di 3.70, l'eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.00, mentre l'eventuale successo del Padova, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.05.











