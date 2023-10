DIRETTA/ Pro Sesto Padova video streaming tv: lombardi ok nei precedenti (Serie C, 14 ottobre 2023)

DIRETTA PRO SESTO PADOVA: TESTA A TESTA

La diretta della sfida tra Pro Sesto Padova pone di fronte due squadre che si sono affrontate per la bellezza di 12 volte all’interno della propria storia calcistica. Lo scettro dei successi viene tenuto dalla formazione oggi di casa che comanda questa sfida con ben 5 vittorie all’attivo. Risponde il Padova con quattro risultati di vittoria nei confronti del Pro Sesto ed infine tre pareggi tra queste due formazioni. La prima sfida tra queste due squadre è stata giocata nel 2005. Ad avere la meglio il Padova grazie al successo per 1-2: gara di ritorno che vide vincere ancora una volta i biancoscudati. La prima vittoria del Pro Sesto arriva sempre nel 2006 con il successo in trasferta nel dicembre di quell’anno.

Pro Sesto che si ripete anche nel 2007 e 2008 ottenendo due vittorie. Padova che torna la vittoria con il pesante risultato di 3-0 nel corso della stagione 2008/2009. Tra il 2000 e il 2020 e le due formazioni non si affrontano più alla luce delle differenze di categorie che intercorrono. Nel 2021 il risultato è di 2-2. L’ultima sfida giocata tra queste due formazioni risulta essere quella del Marzo di quest’anno con le due squadre che si sono accontentate di un semplice punto al termine della trentaduesima giornata finita col risultato di 0-0. (Marco Genduso)

La diretta del match Pro Sesto Padova sarà disponibile in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Pro Sesto Padova in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

Pro Sesto Padova, in diretta sabato 14 ottobre 2023 alle ore 16.15 presso lo stadio Ernesto Breda di Sesto San Giovanni, sarà una sfida valida per l’ottava giornata del campionato di Serie C. Il Padova ha mantenuto la vetta del girone anche dopo l’ultimo pareggio in casa contro la Pro Patria, risultato non esaltante ma che comunque ha mantenuto i biancoscudati in testa, in serie positiva da 8 partite consecutive con 2 pareggi e 6 vittorie tra campionato e Coppa Italia.

La Pro Sesto è reduce da un pari a reti bianche in casa contro il Novara, con i sestesi al momento a quota 8 punti appena al confine della zona play out, incapaci finora di ripetere il brillante campionato della passata stagione. Il 12 novembre 2022 la Pro Sesto ha ottenuto una netta vittoria, per 2-0, nell’ultimo precedente interno contro il Padova. I biancoscudati non vincono a Sesto San Giovanni dall’1-2 del 27 agosto 2005.

Le probabili formazioni della diretta Pro Sesto Padova, match che andrà in scena allo stadio Ernesto Breda di Sesto San Giovanni. Per la Pro Sesto, Francesco Parravicini schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Del Frate, Mapelli, Giorgeschi, Marianucci; Toninelli, Bussaglia, Gattoni, Sala, Maurizii; Arras, Barranca. Risponderà il Padova allenato da Vincenzo Torrente con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Donnarumma; Belli, Crescenzi, Delli Carri; Capelli, Fusi, Radrezza, Varas, Favale; Liguori, Bortolussi.

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Pro Sesto Padova, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie C. La vittoria della Pro Sesto con il segno 1 viene proposta a una quota di 3.70, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.15, mentre l’eventuale successo del Padova, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.00.











