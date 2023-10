DIRETTA/ Novara Arzignano video streaming tv: ci sono appena 3 precedenti (Serie C, 13 ottobre 2023)

DIRETTA NOVARA ARZIGNANO: TESTA A TESTA

La diretta della sfida tra Novara Arzignano mette l’una contro l’altra due formazioni che in passato si sono affrontate la bellezza di tre volte. Queste sfide sono andate in scena tutte tra il 2022 e il 2023, la genesi quindi è molto recente. La prima sfida tra queste due formazioni è datata maggio 2022, durante le fasi finali del campionato di serie D. Ad avere la meglio la formazione di piemontese in maglia blu grazie al rigore realizzato da Vuthaj, autore quell’anno di 36 reti. La seconda sfida, giocata questa volta nel campionato di serie C, ha visto trionfare ancora una volta il Novara, questa volta con il risultato di 3-1.

Ad andare in gol per la formazione di casa Khailoti, Galuppini e Gonzalez. Per gli ospiti rete realizzata su calcio di rigore da Giacomo Parigi. La terza e ultima sfida è stata giocata nell’aprile di quest’anno con il risultato che è terminato segnando sul tabellino 1-1. Vantaggio dell’Arzignano con la rete realizzata da Lunghi e pareggio dell’intramontabile Pablo Gonzalez, che risulta ad oggi il miglior marcatore all’interno della sfida contro l’Arzignano, alla luce dei suoi due gol collezionati. (Marco Genduso)

NOVARA ARZIGNANO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta del match Novara Arzignano sarà disponibile in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Novara Arzignano in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

LA PRESENTAZIONE

Novara Arzignano, in diretta venerdì 13 ottobre 2023 alle ore 20.45 presso lo stadio Silvio Piola di Novara, sarà una sfida valida per l’ottava giornata del campionato di Serie C. Piemontesi ancora a secco di vittorie, l’ultimo pareggio senza reti in casa della Pro Sesto non ha risolto i problemi degli azzurri che hanno iniziato la nuova stagione col freno a mano tirato, cercando ancora la prima vittoria che potrebbe far cambiare finalmente passo alla squadra.

L’Arzignano invece, dopo 4 vittorie consecutive tra campionato e Coppa Italia, è stato costretto a frenare in casa contro la Virtus Verona: ko interno di misura per i vicentini che restano comunque a metà classifica, dopo la netta ripresa a un inizio di stagione che era stato piuttosto timido. Il 4 dicembre 2022 si è svolto l’ultimo precedente di campionato tra le due squadre in casa del Novara, terminato col punteggio di 3-1 per la formazione piemontese.

PROBABILI FORMAZIONI NOVARA ARZIGNANO

Le probabili formazioni della diretta Novara Arzignano, match che andrà in scena allo stadio Silvio Piola di Novara. Per il Novara, Daniele Buzzegoli schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Desjardins, Boccia, Scaringi, Khailoti, Urso, Catania, Ranieri, Bigatti, Savini, Rossetti, D’Orazio. Risponderà l’Arzignano allenato da Giuseppe Bianchini con un 3-4-1-2 così schierato dal primo minuto: Boseggia , Davì, Milillo, Piana, Bernardi, Lakti, Casini, Antoniazzi, Barba, Grandolfo, Cazzadori.

NOVARA ARZIGNANO LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Novara Arzignano, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie C. La vittoria del Novara con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.30, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.00, mentre l’eventuale successo dell’Arzignano, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.15.











