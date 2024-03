DIRETTA/ Arzignano Trento video streaming tv: c’è equilibrio negli otto precedenti (Serie C, 17 marzo 2024)

DIRETTA ARZIGNANO TRENTO: I TESTA A TESTA

Tra poco inizierà la diretta di Arzignano Trento. Le due squadre si sono affrontate otto volte nella propria storia: tre vittorie dell’Arzignano, due del Trento e tre pareggi. Le due compagini hanno cominciato ad affrontarsi in Serie D nel girone C dove i gialloazzurri sono in vantaggio nello storico con due successi (1-0 nel 2018 e 2-0 nel 2019) un pareggio per 1-1 e una sconfitta di misura.

Dopodiché, dalla stagione 2022-2023, i due club hanno iniziato a sfidarsi in Serie C, dove attualmente militano nel Girone A. Nel 2023 si sono affrontati anche in Coppa Italia Serie C, precisamente al primo turno, con la vittoria dell’Arzignano ai calci di rigore per 5-4. Curioso vedere come in ogni partita non si sono mai superati i due gol in totale. Il pareggio per 1-1 è il risultato che si è ripetuto maggiormente ovvero 3 volte su 8. (aggiornamento di Christian Attanasio)

ARZIGNANO TRENTO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta del match Arzignano Trento sarà disponibile in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Arzignano Trento e in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

ARZIGNANO TRENTO: I VENETI NON POSSONO SBAGLIARE!

Arzignano Trento, in diretta domenica 17 marzo 2024 alle ore 18.30 presso lo stadio Tommaso Dal Molin di Arzignano, sarà una sfida valida per la trentaduesima giornata del campionato di Serie C. Vicentini in crisi dopo la sconfitta nel derby contro il Vicenza, l’Arzignano non riesce a vincere in campionato da 6 giornate consecutive ed è ormai sceso verso la zona play off, mantenendo al momento solo due punti di vantaggio rispetto al quintultimo posto.

Il Trento invece ha cambiato marcia dopo l’arrivo di Baldini in panchina, tre vittorie e un pareggio nelle ultime quattro partite disputate in campionato dai gialloblu, che sono reduci da un successo interno contro la Virtus Verona che ha permesso loro di agganciare l’Albinoleffe a quota 41 punti, al decimo posto e in piena zona play off. La trasferta al “Dal Molin” sarà sicuramente un banco di prova importante per testare il livello di continuità raggiunto dal Trento.

PROBABILI FORMAZIONI ARZIGNANO TRENTO

Le probabili formazioni della diretta Arzignano Trento, match che andrà in scena allo stadio Tommaso Dal Molin di Arzignano. Per l’Arzignano, Giuseppe Bianchini schiererà la squadra con un 4-3-1-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Pigozzo; Gemignani, Milillo, Piana, Bernardi; Lakti, Bordo, Antoniazzi; Lunghi; Parigi, Faggioli. Risponderà il Trento allenato da Francesco Baldini con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Russo; Obaretin, Cappelletti, Ferri; Trainotti, Di Cosmo, Giannotti, Sangalli, Puletto; Italeng, Caccavo.

ARZIGNANO TRENTO LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Arzignano Trento, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato di Serie C. La vittoria dell’Arzignano con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.95, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 2.90, mentre l’eventuale successo del Trento, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 4.00.











