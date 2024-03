DIRETTA/ Vicenza Arzignano (risultato 0-0) video streaming tv: in campo, si gioca! (10 marzo 2024)

DIRETTA VICENZA ARZIGNANO (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Con la diretta di Vicenza Arzignano stiamo finalmente per raccontare un bel derby veneto. Il Lanerossi non perde ormai da sette giornate, durante le quali ha raccolto cinque vittorie che sono anche consecutive; in questa striscia ha subito soltanto due gol e ne ha segnati due per partita ogni volta che ha vinto, curiosamente possiamo notare che, nonostante i clean sheet, l’ultima volta in cui il Vicenza ha ottenuto un successo per 1-0 è stato il 22 dicembre contro l’Alessandria, questo ci dice che la squadra biancorossa abbia bisogno di fare tanto con l’attacco per portare a casa i tre punti.

Dal canto suo l’Arzignano è in caduta libera: l’ultima vittoria è del 10 febbraio, da quel momento due sconfitte e tre pareggi ma il calo esiste da tempo, se è vero che il 3-0 alla Giana Erminio rimane l’unico successo nelle ultime 12 partite in cui se non altro i giallazzurri hanno limitato le sconfitte, che sono state appena tre con ben otto pareggi. Con un punto per volta però non si fa molta strada, e allora la reazione per quanto sia complicato è attesa qui al Romeo Menti: mettiamoci comodi e lasciamo che a parlare sia il terreno di gioco perché finalmente è arrivato il momento che stavamo aspettando, e la diretta di Vicenza Arzignano può davvero prendere il via. (agg. di Claudio Franceschini)

VICENZA ARZIGNANO, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv Vicenza Arzignano sarà trasmessa in esclusiva su NOW poiché Sports Eleven, casa della Serie C nelle ultime stagioni, non detiene più i diritti della terza divisione del calcio che è passata dunque interamente a NOW.

Anche la diretta streaming Vicenza Arzignano sarà visibile unicamente su Now, come detto divenuta la piattaforma di riferimento della Serie C avendo l’esclusiva a trasmettere tutto il campionato da qui alla fine della stagione.

VICENZA ARZIGNANO, GIALLOAZZURRI IN CRISI

La diretta Vicenza Arzignano, in programma domenica 10 marzo alle ore 20:45, racconta della 31esima giornata di Serie C Girone A. I biancorossi sono reduci dal settimo risultato utile consecutivo da fine gennaio: vittorie con Pergolettese, Atalanta U23, Pro Vercelli, Reante e Triestina, quattro di queste cinque senza subire gol.

L’Arzignano invece è in un periodo complicato con il successo che manca dal 3-0 del 10 febbraio alla Giana Erminio in casa. Era stata la prima vittoria di un 2024 iniziato con cinque pareggi e una sconfitta, ma che non ha saputo dare continuità. Da quel 3-0 sono infatti arrivati tre punti in cinque gare, frutto dei pareggi con Novara, Lumezzane e Albinoleffe.

VICENZA ARZIGNANO, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Vicenza Arzignano vedono i padroni di casa schierarsi col 3-4-1-2. In porta Confente, difesa a tre con Laezza, Golemic e Sandon. A centrocampo spazio a Talarico, Ronaldo, Cavion e Costa mentre Della Morte sarà il trequartista dietro a Ferrari e Rolfini.

L’Arzignano risponde con il modulo 4-3-3. Tra i pali Boseggia, difeso qualche metro più avanti da Davi, Piana, Boffelli e Gemignani. Lakti e Antoniazzi saranno le mezzali con Bordo regista in mediana. Infine, tridente con Barba, Parigi e Faggioli.

VICENZA ARZIGNANO, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Vicenza Arzignano favorita la squadra di casa a 1.55. Secondo bet365, la X vale 3.50 mentre il 2 fisso a 5.70.

L’Over 2.5 è dato a 2.60 mentre il segno opposto ovvero Under è a 1.41. Infine, Gol e No Gol sono rispettivamente a 2.60 e 1.43.











