DIRETTA ARZIGNANO TRIESTINA, TESTA A TESTA

Aspettando la diretta Arzignano Triestina, possiamo fare un tuffo nella storia recente di questa partita, che arriva in doppia cifra di precedenti in un arco temporale che va da domenica 23 ottobre 2016 in poi. I numeri sono sicuramente favorevoli alla Triestina grazie a sei vittorie, che curiosamente sono arrivate nelle prime tre di queste dieci sfide e poi nelle tre invece più recenti. In mezzo ci sono stati invece due pareggi e altrettanti successi per l’Arzignano, che però adesso deve fare i conti con una striscia nuovamente negativa.

Il precedente di maggiore significato oggi è naturalmente quello relativo alla partita d’andata, che fu giocata alla prima giornata sabato 24 agosto scorso, con una netta vittoria casalinga per 3-0 della Triestina firmata dai gol di Correia, Vertainen e Attys, tutte nella ripresa per sancire il trionfo alabardato dopo un primo tempo invece equilibrato. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DOVE VEDERE DIRETTA ARZIGNANO TRIESTINA, STREAMING VIDEO

Se siete interessati a vedere la diretta Arzignano Triestina dovrete per forza di cosa esser abbonati a Sky, pacchetto Calcio. Se invece preferite la diretta streaming allora l’appuntamento si sposta su Sky Go.

SI GIOCA AL DAL MOLIN

Tre partite senza sconfitte di fila per entrambe le squadre in questa diretta Arzignano Triestina. La sfida verrà disputato sabato 21 dicembre 2024 alle ore 15:00 sarà tra le più interessanti dell’intero turno di campionato. I gialloazzuri sono reduci dall’1-1 in casa della FeralpiSalò che ha dato sicuramente morale. Precedentemente erano arrivate due vittorie consecutive ovvero il 2-1 in casa del Caldiero Terme e il 3-1 contro l’Atalanta U23 in casa.

La Triestina ha messo alle spalle tre sconfitte consecutive con Giana Erminio, FeralpiSalò e Renate con il pareggio esterno di Padova e due importanti successi: il primo col Vicenza mentre il secondo in casa del Novara.

LE PROBABILI FORMAZIONI ARZIGNANO TRIESTINA

Questo è il momento di vedere le probabili formazioni della diretta Arzignano Triestina. I padroni di casa si disporranno secondo il modulo 3-4-1-2 con Boseggia in porta, protetto da Rossoni, Milillo e Boffelli. Agiranno da esterni De Zen e Cerretelli con Lekti-Bordo a centrocampo. Cariotalo supporterà Lunghi e Mattioli.

La Triestina replicherà con il 4-3-1-2 e Roos in porta. I terzini saranno Germano e Tonetto con Struna-Frare in difesa da centrali. Nella zona nevralgica del campo Vallocchia, Correia e Embalo. Sulla trequarti D’Urso darà una mano a Vertainen-Olivieri.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE ARZIGNANO TRIESTINA

Chiudiamo con le quote per le scommesse della diretta Arzignano Triestina, facendoci un’idea di chi parte favorito in questa gara. Il 2fisso viene dato a 2.45 mentre i bookmakers associano una quota di 2.65 per l’1. Il pareggio a 3.20. Il Gol vale 2.05 mentre il No Gol 1.65. Over e Under 2.5 a 2.35 e 1.50.