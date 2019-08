Diretta ArzignanoChiampo Modena/ Streaming video tv: anticipo Coppa Italia Serie C

Arzignanochiampo Modena, diretta dall’arbitro Nicola Donda, è la partita in programma oggi mercoledi 14 agosto 2019 al Romeo Menti di Vicenza: fischio d’inizio fissato per le ore 18,00. Gustoso anticipo per il secondo turno della Coppa Italia di Serie C: in attesa che del momento clou della manifestazione nel prossimo fine settimana, ecco che i club del girone F sono di scena prima di ferragosto. In campo ecco quindi il Modena che pure pochi giorni fa ha trovato solo il pareggio per 2-2 contro la Virtus Verona e l’ArzignanoChiampo, volto nuovo del prossimo campionato di Serie C a cui ha trovato la sua prima storia promozione l’anno scorso, grazie al successo ottenuto al termine della stagione regolare nel girone C del campionato dilettanti. La diretta ArzignanoChiampo Modena sarà quindi match da tenere d’occhio: siamo infatti impazienti di rivedere i gialloblu in campo, ma pure di conoscere meglio gli uomini di Colombo.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di ArzignanoChiampo Modena non sarà disponibile, tuttavia come già nelle scorse stagioni ci sarà la diretta streaming video tramite ElevenSports, il portale che è ormai la casa della Serie C e sul quale sarà possibile seguire tutte le partite sia della Coppa Italia di categoria sia poi del campionato. Altre notizie naturalmente saranno disponibili tramiti i siti e i profili social ufficiali delle due società.

DIRETTA ARZIGNANOCHIAMPO MODENA: LE PROBABILI FORMAZIONI

Per la diretta ArzignanoChiampo Modena è assai probabile che il tecnico degli emiliani Zironelli voglia confermare il 3-4-3 già visto nel match contro la Virtus Verona nel primo turno della Coppa Italia di Serie C. Ecco quindi che tra i pali dovremmo vedere ancora una volta Pacini: di fronte in difesa vi sarà quindi spazio per Politti, Zaro e Stefanelli. Nella mediana infatti vedremo in campo al centro Boscolo e Papo, mentre in corsia dal primo minuto ci saranno Mattioli e Pezzella. Maglie confermate in attacco con Varutti, Bearzotti e Ferrario. Ancora da capire le mosse invece di Colombo, che è arrivato alla panchina dell’ArzignanoChiampo solo lo scorso mese di luglio. Per l’11 giallazzurro però pare sicuro di essere in campo dal primo minuto il numero 1 Zaro: di fronte a lui poi potrebbe esserci spazio per Tazza, Spampati, Pasqualoni. In avanti ecco che cercano spazio Maldonato, Bigolin, Ferrara, Russo e Balestrero, mentre dovrebbero essere Cais e Pattarella le due punte designate.



