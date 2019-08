Diretta Virtus Verona Modena/ Streaming video e tv, ecco la Coppa Italia Serie C

Virtus Verona Modena, in diretta dal Centro sportivo Mario Gavagnin-Sinibaldo Nocini di Verona, si gioca alle ore 18.00 di oggi pomeriggio, sabato 10 agosto 2019, per la prima giornata del girone F della Coppa Italia di Serie C che, a differenza di quasi tutti gli altri gruppi di questa competizione, non è cominciato nello scorso weekend e di conseguenza vede oggi il proprio primo appuntamento. Virtus Verona Modena avrebbe dovuto in teoria disputarsi in Emilia, ma è stata disposta un’inversione di campo e di conseguenza ecco che le due formazioni scenderanno in campo a Verona. Questo girone è formato da tre squadre e vedrà protagonista anche l’Arzignano Valchiampo, che adesso riposa e naturalmente scenderà in campo nelle prossime due giornate. Ogni squadra infatti gioca due partite affrontando una sola volta le due rivali: alla fine, solamente la prima in classifica si qualificherà alla fase successiva di questa Coppa Italia di Serie C 2019-2020.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Virtus Verona Modena non sarà disponibile, tuttavia come già nelle scorse stagioni ci sarà la diretta streaming video tramite ElevenSports, il portale che è ormai la casa della Serie C e sul quale sarà possibile seguire tutte le partite sia della Coppa Italia di categoria sia poi del campionato. Altre notizie naturalmente saranno disponibili tramiti i siti e i profili social ufficiali delle due società.

PROBABILI FORMAZIONI VIRTUS VERONA MODENA

Diamo adesso uno sguardo alle probabili formazioni di Virtus Verona Modena. Siamo ancora in piena estate e la partita di oggi pomeriggio sarà il primo impegno ufficiale per entrambe le compagini, ma come base di partenza potremmo tenere gli undici titolari delle due formazioni nelle ultime rispettive amichevoli. Contro il Trapani, la Virtus Verona ha giocato e perso 2-1 appena quattro giorni fa. In quella occasione mister Fresco aveva proposto dal primo minuto il seguente 4-3-1-2: Giacomel; Vannucci, Sirignano, Curto, Lavagnoli; Danieli, Gasperi, Casarotto; Da Silva, Danti, Odogwu. Per il Modena di mister Zironelli possiamo invece fare riferimento alla squadra di partenza nell’amichevole vinta per 2-0 contro la Vigor Carpaneto otto giorni fa: Pacini; Politti, Zaro, Stefanelli; Laurenti, Boscolo Papo, Pezzella, Varutti; Spagnoli, Ferrario, Bearzotti.



