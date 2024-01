Diretta/ Ascoli Bari, video streaming tv: bianconeri in astinenza da tre punti (Serie B, 21 gennaio 2024)

DIRETTA ASCOLI BARI, TRASFERTA PER I PUGLIESI

La diretta Ascoli Bari, in programma domenica 21 gennaio alle ore 16:15, racconta della 21esima giornata di Serie B. I bianconeri hanno iniziato questo 2024 con il pareggio di Parma per 1-1, lo stesso esito della gara col Cittadella, terminata 0-0. L’ultima vittoria è datata 16 dicembre nel match interno con il Catanzaro.

Video/ Parma Ascoli (1-1) gol e highlights: pareggio con rammarico (Serie B, 14 gennaio 2024)

Il Bari si sta pian piano riprendendo con la terza partita consecutiva da imbattuta nell’ultimo turno dove ha visto i Galletti vincere 3-1 con la Ternana. In gol Ricci e Nasti nel primo tempo e Dorval nella ripresa. Prima è arrivato un doppio pareggio con l’1-1 di Genova contro la Sampdoria e lo 0-0 casalingo contro i lupi del Cosenza.

Diretta/ Venezia Sampdoria (risultato finale 5-3): finisce in goleada! (14 gennaio 2024)

ASCOLI BARI, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv Ascoli Bari sarà trasmessa sia su Sky che su DAZN. Per l’emittente televisiva sarà necessario abbonarsi al pacchetto Calcio mentre per il servizio streaming esiste un unico abbonamento per fruire di tutti i servizi.

La diretta streaming Ascoli Bari sarà dunque visibile sia su Sky Go su tutti i dispositivi mobili come smartphone, pc e tablet. Lo stesso vale per l’applicazione di DAZN che però oltre ai precedenti modi di fruizione si aggiunge anche la console di gioco.

ASCOLI BARI, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Ascoli Bari vedono i padroni di casa scendere in campo col 3-5-2. In porta Viviano, terzetto arretrato con Bellusci, Botteghin e Quaranta. Gli esterni saranno Falzerano, Masini, Di Tacchio, Giovane e Falasco mentre in avanti tandem offensivo Mendes e Rodriguez.

Diretta/ Parma Ascoli (risultato finale 1-1): la pareggia Del Prato! (Serie B, 14 gennaio 2024)

Il Bari opterà invece per un 4-3-3. Tra i pali Brenno, Dorvali e Ricci nella difesa a quattro completata dalla coppia Di Cesare-Vicari. A centrocampo Edjouma, Beali e Maita ad unire qualità e quantità nella zona nevralgica del campo. In attacco Nasti sarà il centravanti con alla sua destra Kallon e sul lato mancino Sibilli.

ASCOLI BARI, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Ascoli Bari danno favorita la squadra di casa 2.70. Secondo bet365, la X del pareggio è offerta a 2.75 mentre il 2 fisso supera la quota 3 (3.10).

L’Over 2.5 quindi almeno tre gol tra le due squadre nell’incontro è offerto a 2.88 contro l’1.40 dell’Under. Gol e No Gol sono invece a 2.20 e 1.62.

© RIPRODUZIONE RISERVATA