DIRETTA/ Brescia Reggiana video streaming tv: come sono andate le ultime sfide? (Serie B, 24 febbraio 2024)

DIRETTA BRESCIA REGGIANA, TESTA A TESTA

La diretta della sfida che pone di fronte Brescia Reggiana sta per iniziare e in attesa dell’arrivo da parte del direttore di gara vi mostriamo gli ultimi tre incontri giocati tra le due formazioni. Nel 2020 il Brescia è riuscito ad avere la meglio sulla formazione granata con il risultato di 3-1. Ad andare in rete Ernesto Torregrossa, Jagiello e Ragusa. Per la formazione ospite rete realizzata da Igor Radrezza. Gara di ritorno dello stesso campionato, giocata a porte chiuse, terminata con il pareggio con il risultato di 2-2.

Ad andare in rete per il Brescia Aye su servizio di Ragusa. Pareggio granata con Zamparo e nuovo vantaggio Brescia con Ales Mateju. Infine, a regalare il pareggio ai granata ci ha pensato il centrocampista attualmente al Cesena Ivan Varone. Nella gara di andata di quest’anno le due squadre si sono accontentate di un pareggio con le reti di Girma e Moncini. (Marco Genduso)

BRESCIA REGGIANA, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta del match Brescia Reggiana sarà disponibile, come di consueto per la Serie B, in televisione su Sky Sport. Per avere accesso alla visione della gara tramite la prima emittente è necessario essere abbonati al pacchetto Calcio e collegarsi al canale designato al momento del fischio di inizio.

È possibile tuttavia seguire anche in diretta streaming la gara tra Brescia Reggiana attraverso l’applicazione DAZN, disponibile per computer, tablet e smartphone. Inoltre, se si ha nell’abbonamento Zona DAZN, sarà possibile visionare l’evento su TV.

TRE SETTIMANE SENZA TRE PUNTI

La diretta Brescia Reggiana, in programma sabato 24 febbraio alle ore 14:00, racconta della 26esima giornata di Serie B. I biancoblu non trovano la via della vittoria da due partite, la prima persa 1-0 contro il Como mentre l’altra pareggiata con la Sampdoria. L’ultimo successo è stato il 2-0 al Cittadella con Borrelli e Moncini.

La Reggiana ha perso solamente una volta nelle ultime cinque, collezionando però allo stesso tempo tre pareggi: il 2-2 con il Como e i due 1-1 contro FeralpiSalò e Cremonese. La sfida più recente è stato il 2-0 della Ternana, una sconfitta che interrompe a sette la striscia d’imbattibilità della squadra allenata da Alessandro Nesta.

BRESCIA REGGIANA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Brescia Reggiana vedono i padroni di casa schierarsi col 4-3-2-1. In porta Andrenacci, difesa a quattro con Jallow, Papetti, Adorni e Dickmann. A centrocampo spazio per Paghera, Bisoli e Bertagnoli mentre Bjarnason e Galazzi saranno i due trequartisti dietro a Moncini.

La Reggiana replica col 3-4-2-1. Tra i pali Bardi, terzetto arretrato composto da Sampirisi, Rozzio e Marcandalli. Agiranno da esterni Fiamozzi e Pierangelo con Bianco e Crnigoj in cabina di regia. Infine, Melegoni e Antiste verranno impiegati dietro a Gondo.

BRESCIA REGGIANA, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Brescia Reggiana danno per favorita la squadra di casa a 2.25. Secondo bet365, il 2 fisso è dato a 3.40 mentre la X a 3.

L’Over 2.5 viene offerto a 2.50 contro l’1.5 dell’ Under alla stessa soglia. Chiudiamo con Gol e No Gol rispettivamente a 2.05 e 1.70.











