Diretta Ascoli Cremonese/ Streaming video DAZN: torna la Serie B al Del Duca!

Ascoli Cremonese, partita diretta dal signor Daniele Minelli e che si gioca allo stadio Cino e Lillo Del Duca, è la partita in programma oggi, mercoledì 17 giugno 2020: fischio d’inizio fissato per le ore 18.30. E’ dunque con l’unico recupero della 25^ giornata di Serie B, che il campionato cadetto riapre le porte della stagione 2019-2020, dopo tre mesi di stop totale al calcio italiano per l’esplosione della pandemia da coronavirus. Dopo dunque la lunga sosta e i timori legati alla possibile ripartenza, ecco che gli sforzi di Lega e Federcalcio saranno oggi premiati: si torna infatti in campo e con un match che pure svolgendosi a porte chiuse, promette non poche scintille: oltre all’emozione di rivedere i nostri beniamini della cadetteria di nuovo in campo, pure vi sono tre punti di gran peso per la classifica di campionato. La diretta tra Ascoli e Cremonese infatti vedrà scontrarsi due formazioni più che mai intenzionate a far propri più punti possibili nel finale di stagione, onde evitare il pericolo retrocessione. Già da questa sera: vedremo che accadrà in campo.

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Ascoli Cremonese si potrà seguire in esclusiva sul satellite: tutti gli abbonati Sky potranno infatti collegarsi al canale numero 209, ovvero DAZN1, con gli abbonati DAZN che avranno anche la possibilità di seguire in diretta streaming video via internet l’incontro. Questo sarà possibile collegandosi tramite pc al sito dazn.it, oppure con l’applicazione DAZN tramite smart tv o dispositivi mobili come tablet o smartphone, con il campionato cadetto tra le esclusive della piattaforma online.

LE PROBABILI FORMAZIONI ASCOLI CREMONESE

Per le probabili formazioni di Ascoli Cremonese chiaramente vi sarà spazio dal primo minuto solo per i rispettivi 11 titolari, al netto chiaramente degli assenti: visto il peso del match come pure dei tre punti messi in tavola, sia Abascal (che ha preso le veci di Stellone) che Bisoli non possono fare altrimenti. Partendo dunque dall’11 bianconero, ecco che il tecnico spagnolo potrebbe oggi riconfermare il 4-4-1-1 del predecessore, visto negli ultimi appuntamenti prima dello stop. In tal caso ecco che in difesa rideranno dal primo minuto Sernicola, Gravillon e Brosco con Andreoni, mentre toccherà al quartetto con Troiano, Petrucci, Cavion e Brlek agire in mediana. In avanti saranno poi Ninkovic e uno tra Scamacca e Trotta i titolari confermati. Dovrebbe invece essere il classico 3-5-2 il modulo di riferimento di Bisoli per la Cremonese (anche se certo durante la sosta il tecnico ha avuto modo di studiare nuove soluzioni in vista della lotta salvezza). Pronto in ogni caso Ravaglia tra i pali con Claiton, Bianchetti e Ravanelli attivi in difesa. Nella mediana a 5 del grigiorossi dovrebbero poi trovare posto dal primo minuto Crescenzi, Arini, Valzania, Gaetano e Zprtea: toccherà a Ciofani e uno tra Parigini e Palombi agire in attacco da titolari.

QUOTE E PRONOSTICO

Dopo tre mesi di stop totale al calcio e con tre punti in palio che potrebbero valere la salvezza, ecco che stilare un pronostico certo della diretta Ascoli Cremonese non è cosa facile. Il portale di scommesse snai però non ha dubbi e nell’1×2 ha quotato a 2.45 la vittoria bianconera: al contrario il successo grigiorosso ha meritato una valutazione più alta, a 3.10, mentre il pari vale 3.00.



© RIPRODUZIONE RISERVATA