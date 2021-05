Diretta/ Ascoli Empoli Primavera (risultato 0-0) streaming video tv: si comincia!

DIRETTA ASCOLI EMPOLI PRIMAVERA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Sta per cominciare Ascoli Empoli Primavera: allora andiamo a scoprire le statistiche salienti di queste due formazioni nel campionato Primavera 1. L’Ascoli Primavera è tristemente il fanalino di coda, con appena 5 punti in classifica dopo le prime ventiquattro giornate: per i bianconeri friulani ormai spacciati il bilancio è di una sola vittoria, due pareggi e addirittura ventuno sconfitte, in casa invece il bottino è stato di una vittoria, due pareggi e nove sconfitte su dodici partite. La differenza reti complessiva è infine pari a -45, perché l’Ascoli Primavera ha segnato in campionato 18 gol e ne ha invece incassati 63. L’Empoli Primavera risponde invece con 40 punti in classifica, il quinto posto e dunque numeri molto migliori: per i giovani toscani dodici vittorie, quattro pareggi e otto sconfitte; in trasferta il cammino è comunque molto positivo, con sette vittorie, un solo pareggio e quattro sconfitte su dodici partite. I gol segnati sono 55 mentre quelli subiti assommano a 41, di conseguenza la differenza reti per l’Empoli Primavera è pari a +14. Adesso però basta numeri e parole: si va in campo, Ascoli Empoli Primavera comincia davvero! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

Diretta Torino Genoa Primavera/ Streaming video tv: due squadre reduci da sconfitte

DIRETTA ASCOLI EMPOLI PRIMAVERA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Ascoli Empoli Primavera sarà garantita in chiaro per tutti da Sportitalia, canale numero 60 del telecomando e casa del Campionato Primavera 1. In alternativa, sarà a disposizione di tutti anche la diretta streaming video che sarà fornita tramite l’app di Sportitalia oppure il sito Internet www.sportitalia.com

Diretta Sampdoria Sassuolo Primavera/ Streaming video: blucerchiati verso la vetta!

ASCOLI EMPOLI: I TESTA A TESTA

Mentre aspettiamo la diretta di Ascoli Empoli Primavera, possiamo accennare qualcosa sulla storia della partita che si giocherà oggi pomeriggio per il turno infrasettimanale di Primavera 1. Gli ultimi dieci precedenti sono nettamente a senso unico in favore dell’Empoli: infatti contiamo sette vittorie per i toscani e tre pareggi, mentre l’Ascoli Primavera non ha mai vinto e francamente sembra difficile ipotizzare che il trend possa invertirsi oggi. Ricordiamo innanzitutto che la partita d’andata fu giocata giovedì 18 febbraio 2021 e fu vinta in casa dall’Empoli per 2-1 contro l’Ascoli. Curiosamente, proprio in casa dell’Empoli sono arrivati i tre pareggi ottenuti dall’Ascoli in questi dieci precedenti. Tre partite sono state disputate con l’Ascoli padrone di casa e tutte sono terminate con successi dell’Empoli: sulla carta oggi potrebbe arrivare il poker, vedremo naturalmente sul campo se sarà davvero così… (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA/ Milan Bologna Primavera (risultato finale 4-2): è poker per i rossoneri!

ASCOLI EMPOLI: RISULTATO SCONTATO?

Ascoli Empoli Primavera, in diretta alle ore 13.00 di oggi pomeriggio, mercoledì 26 maggio 2021, è una delle partite valide per la venticinquesima giornata del campionato Primavera 1, che si disputa in turno infrasettimanale a causa del ritardo dovuto allo stop per Covid nei mesi scorsi. Va detto che la diretta di Ascoli Empoli Primavera si annuncia sulla carta come una partita a senso unico tra i padroni di casa marchigiani che sono il fanalino di coda con appena 5 punti in classifica e i favoritissimi ospiti toscani che hanno invece 40 punti e cercheranno una vittoria preziosa per la lotta playoff.

Nella scorsa giornata l’Ascoli ha lottato con dignità ma infine ha perso 2-1 sul campo del Sassuolo, mentre l’Empoli arriva da una bellissima vittoria per 3-0 sulla Lazio. Oggi andrà tutto come previsto o ci saranno sorprese? Ce lo dirà Ascoli Empoli Primavera…

PROBABILI FORMAZIONI ASCOLI EMPOLI PRIMAVERA

Vediamo adesso quali potrebbero essere le probabili formazioni di Ascoli Empoli Primavera. I padroni di casa bianconeri marchigiani potrebbero proporre un modulo 4-5-1 con questi possibili titolari: Bolletta in porta; davanti a lui retroguardia a quattro formata da Marucci, Markovic, Alagna e Luongo; il folto centrocampo a cinque potrebbe invece vedere titolari Lisi, Franzolini, Olivieri, Ceccarelli e Intinacelli; infine Riccardi come centravanti. Dall’altra parte, la risposta dell’Empoli Primavera potrebbe concretizzarsi in questo modulo 4-3-3: Hvalic in porta; Donati, Siniega, Fradella e Rizza davanti a lui nella difesa a quattro; centrocampo a tre formato da Belardinelli, Degli Innocenti e Fazzini; infine il tridente offensivo con Lipari e Martini ai fianchi del centravanti Ekong.

© RIPRODUZIONE RISERVATA