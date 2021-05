DIRETTA/ Empoli Lazio Primavera video streaming tv: precedenti equilibrati

DIRETTA EMPOLI LAZIO PRIMAVERA: I TESTA A TESTA

Gli ultimi 10 incroci di Empoli Lazio Primavera danno ragione ai biancocelesti, ma in una situazione comunque di equilibrio: le vittorie che la Lazio Primavera ha timbrato sono 4, ne troviamo invece 3 dei toscani e dunque i pareggi sono 3. Possiamo ricordare che all’andata l’Empoli è passato a Formello con un roboante 6-2, ma nella partita precedente (febbraio 2020) i giovani biancocelesti si erano imposti in trasferta con il risultato di 3-1, a timbrare quel successo erano stati i gol di Luca Falbo, Raul Moro e Gian Marco Distefano con in mezzo il temporaneo pareggio di Davide Bertolini. L’ultimo pareggio risale al match di andata dello scorso campionato (senza reti), mentre per trovare l’ultima vittoria casalinga dell’Empoli dobbiamo tornare al maggio 2016, quando le due squadre si erano affrontate nel primo turno della fase finale del campionato. La Lazio si era portata in vantaggio con Alessandro Murgia (su rigore) ma nella seconda parte del primo tempo si era scatenato Hamed Traoré che aveva timbrato una doppietta, poi Alberto Picchi aveva sigillato il successo e i biancocelesti nel recupero si erano visti espellere Leonardo Nolano. (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA EMPOLI LAZIO PRIMAVERA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Empoli Lazio Primavera sarà fornita da SI Solocalcio: disponibile da un paio d’anni, questo canale legato al brand Sportitalia permette di seguire le partite del campionato Primavera 1 in diretta streaming video. Di conseguenza per avere accesso alle immagini vi dovrete dotare di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone; ricordiamo poi gli appuntamenti alternativi sul sito www.sportitalia.com oppure con l’app Sportitalia, che naturalmente andrà installata sui vostri dispositivi.

DIRETTA EMPOLI LAZIO PRIMAVERA: OCCASIONE PER I TOSCANI

Empoli Lazio Primavera sarà diretta dal signor Fabio Pirrotta, e si gioca alle ore 15:00 di sabato 22 maggio: la partita è valida per la 24^ giornata del campionato Primavera 1 2020-2021. Un match tra due squadre che hanno diversi obiettivi: i toscani volano e sognano la partecipazione ai playoff, nell’ultimo turno hanno colto una pirotecnica vittoria sul campo del Genoa e si sono ripresi il sesto posto ai danni della Spal, detto comunque che la volata per arrivare agli spareggi potrebbe ragionevolmente durare sino al termine della stagione regolare.

Decisamente nei guai la Lazio, che ha perso anche il recupero (in casa contro la Juventus) e rimane appaiata al Torino con 19 punti: oggi, una delle due sarebbe costretta a retrocedere e dunque i biancocelesti devono evitare anche questo scenario, oltre a quello che li vedrebbe ai playout. Non resta che aspettare la diretta di Empoli Lazio Primavera, nel frattempo possiamo fare una rapida valutazione sulle scelte da parte dei due allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni.

PROBABILI FORMAZIONI EMPOLI LAZIO PRIMAVERA

Doppia tegola per Antonio Buscè, che in Empoli Lazio Primavera deve fare a meno di Pezzola e Baldanzi: mancherà soprattutto il cannoniere della squadra, che potrebbe essere sostituito da Klimavicius sulla trequarti. Davanti conferma per Bozhanaj ed Ekong, a completare la difesa in zona centrale sarà verosimilmente Morelli, che affiancherà Siniega a protezione di Biagini. Francesco Donati e Rizza saranno invece i due terzini. La Lazio Primavera di Leonardo Menichini gioca con un 3-5-2 nel quale Pica, Adeagbo e Damiano Franco compongono la difesa davanti a Furlanetto; Floriani (o Cerbara) e Tommaso Marino sugli esterni, in mezzo invece avremo Andrea Marino e Czyz a supportare la solita regia di Bertini. Invariata la coppia offensiva: Nimmermeer spera come sempre nel posto, ma Raul Moro e Castigliani sono in netto vantaggio.

