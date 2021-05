Diretta Sassuolo Ascoli Primavera/ Streaming video tv: marchigiani ormai condannati

DIRETTA SASSUOLO ASCOLI PRIMAVERA: SFIDA SENZA STORIA?

Sassuolo Ascoli Primavera, in diretta alle ore 14:00 di venerdì 21 maggio, è valida per la 24^ giornata nel campionato Primavera 1 2020-2021. Una partita che potrebbe essere scontata, almeno dal punto di vista della classifica: i marchigiani sono ormai condannati alla retrocessione, la classifica dice che ormai manca poco per l’aritmetica mentre in caso di mancata vittoria oggi sarà impossibile anche solo andare a prendersi il playout. Destino segnato per una stagione pessima, che ha visto l’Ascoli raccogliere la miseria di 5 punti nelle 23 partite giocate.

Il Sassuolo invece insegue un posto nei playoff: nel posticipo di lunedì ha rimontato due gol all’Atalanta ottenendo un pareggio positivo soprattutto per il morale, sono 4 i punti da recuperare per agganciare il sesto posto e dunque i neroverdi hanno tutte le possibilità di centrare l’obiettivo. Aspettando ora la diretta di Sassuolo Ascoli Primavera, proviamo a vedere in che modo i due allenatori potrebbero schierare le loro squadre sul terreno di gioco leggendo insieme le probabili formazioni.

DIRETTA SASSUOLO ASCOLI PRIMAVERA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Sassuolo Ascoli Primavera sarà trasmessa su Sportitalia: il canale è disponibile al numero 60 del digitale terrestre e dunque in chiaro per tutti, ricordando che questa emittente segue l’intera programmazione del campionato 1. In assenza di un televisore sarà possibile avere accesso alle immagini della partita con il servizio di diretta streaming video: in questo caso bisognerà rivolgersi al sito www.sportitalia.com oppure installare, senza costi aggiuntivi, l’app Sportitalia su apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI SASSUOLO ASCOLI PRIMAVERA

Emiliano Bigica deve rinunciare a Mercati per Sassuolo Ascoli Primavera: in mezzo al campo Aucelli o Abubakar per prenderne il posto, con Marginean come sempre schierato da regista e Artioli che agirà sull’altra mezzala. A destra avremo Paz, a sinistra invece agirà Saccani; in difesa Zacchi si piazza tra i pali, davanti a lui dovremmo avere la conferma del terzetto formato da Uni, Flamingo e Piccinini mentre la coppia offensiva sarà formata da Oddei e Mattioli, ma occhio a Reda e Samele che se la giocano. L’Ascoli di Simone Seccardini gioca con un 4-3-3: in porta va Bolletta, a sua protezione i due centrali Pulsoni e Alagna (capocannoniere della squadra con 4 gol) mentre Lisi e Gurini saranno i due terzini di spinta, che accompagneranno anche l’azione delle due mezzali Franzolini e Olivieri (con Colistra e Marucci che sperano nel posto). Ceccarelli sarà il regista piazzato davanti alla difesa, poi un tridente offensivo con Intinacelli e Riccardi (o Re) sugli esterni, mentre D’Agostino dovrebbe essere ancora la prima punta di riferimento.



