Diretta Ascoli Entella/ Streaming video Rai: chi si rilancerà? (Serie B)

Ascoli Entella, in diretta dallo stadio Del Duca, si gioca alle ore 21:00 di venerdì 25 ottobre: questa partita rappresenta l’anticipo della nona giornata nel campionato di Serie B 2019-2020. Si tratta di due squadre che erano partite con il vento in poppa andando anche oltre le aspettative, ma che poi hanno avuto un calo strutturale: l’Ascoli di Paolo Zanetti si era portato in vetta al pari dell’Entella, ma la concorrenza è uscita allo scoperto e i risultati non sono stati gli stessi. I marchigiani, reduci dalla sconfitta di Verona contro il Chievo, puntano un posto nei playoff sapendo di potendoselo andare a prendere, ma sanno anche che la lotta sarà decisamente serrata; l’Entella si è seduta dopo aver vinto le prime tre partite e nell’ultimo turno non è andata oltre un pareggio contro il Trapani. Da neopromossi comunque i biancazzurri cercano semplicemente di mantenere la categoria, valutando eventualmente più avanti la possibilità di entrare nelle prime otto della classifica. Vediamo adesso in che modo i due allenatori potrebbero disporre le loro squadre sul terreno di gioco, leggendo insieme le probabili formazioni della partita mentre aspettiamo la diretta di Ascoli Entella.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

PROBABILI FORMAZIONI ASCOLI ENTELLA

In Ascoli Entella Zanetti non potrà utilizzare Petrucci, squalificato: al centro del campo dunque dovrebbe tornare Cavion (favorito su Troiano), che completerà un reparto nel quale giocheranno ancora i confermati Padoin e Gerbo. In difesa spazio a Gravillon e Brosco davanti a Leali, con Laverone e D’Elia a occuparsi delle corsie laterali; Ninkovic vuole riprendersi la maglia di trequartista prendendola eventualmente a Chajia, così anche Ardemagni per il reparto offensivo e in ballottaggio con Scamacca e Rosseti. Per l’Entella conferma di un modulo speculare: Contini in porta, Pellizzer e Chiosa davanti a lui mentre Coppolaro e Sala giocheranno come sterni. A centrocampo Paolucci avrà in mano la regia; Eramo e Nizzetto dovrebbero essere le due mezzali, sulla trequarti invece ci sarà Schnetti. In tre si giocano le due maglie in attacco: Giuseppe De Luca e Morra, titolari contro il Trapani, cercano di vincere nuovamente la concorrenza del veterano Matteo Mancosu.

QUOTE E PRONOSTICO

Per un pronostico su Ascoli Entella sono a disposizione le quote fornite dall’agenzia di scommesse Snai: secondo questo bookmaker la squadra favorita per la vittoria è quella di casa, il cui valore per il segno 1 è di 2,15 volte la somma messa sul piatto. Il segno X che regola il pareggio vi permetterebbe di intascare una cifra corrispondente a 3,10 volte quello che avrete deciso di investire, mentre per il successo esterno dei liguri il valore della vincita (sul segno 2) corrisponderebbe a 3,65 la puntata con questo bookmaker.



