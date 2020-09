Diretta Ascoli Fiorentina primavera/ Streaming video tv: match difficile per i piceni

Ascoli Fiorentina primavera, diretta dall’arbitro Davide Di Marco, è la partita in programma oggi, sabato 26 settembre 2020 e valida per la 2^giornata del campionato primavera 1: fischio d’inizio fissato per le ore 17,00. Si apre dunque il secondo turno del primo campionato giovanile e c’è grande attesa per la diretta tra Ascoli e Fiorentina primavera, che ci allieterà oggi pomeriggio: in campo infatti avremo due squadre veramente impazienti di dare il tutto per tutto, per mettersi alle spalle un esordio veramente amaro per questa nuova stagione 2020-21 e dunque offrire la prima gioia ai rispettivi tifosi. Nella prima giornata della Primavera 1 infatti i piceni, neopromossi, davvero non è andata bene: i bianconeri sono stati sconfitti con un pesante 3-2 dalla Roma. Non solo: la squadra di Abascal pure solo pochi giorni fa è stata eliminata dal Napoli nel primo turno della Coppa Italia primavera. E’ stato poi un avvio di stagione amaro anche per la Fiorentina primavera di Aquilani: il nuovo tecnico della Viola infatti ha messo subito il piede in fallo contro il Bologna primavera, vincente col risultato di 2-1. Ma per entrambe le formazioni ecco che già oggi c’è l’occasione per riscattarsi: chissà che succederà in campo!

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Ascoli Fiorentina Primavera è affidata a Sportitalia, che dunque potrà essere seguita da tutti gli appassionati attraverso il digitale terrestre, sul canale 60. In alternativa, e in assenza di un televisore, sarà la stessa emittente a fornire il servizio di diretta streaming video, e allora in questo caso basterà visitare il sito www.sportitalia.com, senza costi aggiuntivi, utilizzando dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

LE PROBABILI FORMAZIONI ASCOLI FIORENTINA PRIMAVERA

Alla vigilia della diretta tra Ascoli e Fiorentina primavera certo ci pare ancora abbastanza difficile immaginare le mosse di Abascal e Aquilani per le probabili formazioni della sfida: siamo infatti solo alla seconda giornata ed entrambe le rose non sono ancora entrate a regime. Pur volendo provare a fissare uno schema di base, ecco che per la sfida odierna Abascal, per l’11 dell’Ascoli Piceno, dovrebbe dare spazio al classico 4-3-6, dove certo tra i pali vedremo il titolare Zizzania. Per la difesa rimangono pronti dal primo minuto i due centrali Markiewicz e Alagna, mentre in mediana le maglie da titolari saranno consegnate a Izzo, Ceccarelli e Franzolini: Riccardi sarà il bomber di riferimento. Per le probabili formazioni della viola, ecco che Aquilani dovrebbe affidarsi a uno speculare 4-3-3, dove pure paiono già sicure le maglie in attacco, con Di Stefano, Spalluto e Pierozzi. A centrocampo però già il tecnico della Fiorentina primavera dovrà fare attenzione all’assenza di Bianco per squalifica: pronti in difesa Ponsi, Chiti, Frison e Neri.

