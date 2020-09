Video/ Fiorentina Bologna Primavera (1-2): highlights e gol. Pierozzi non basta

Allo Stadio Bozzi la Primavera del Bologna supera in trasferta i pari età della Fiorentina per 2 a 1. Nelle fasi iniziali dell’incontro i padroni di casa allenati da mister Aquilani tentano subito di prendere in mano le redini del match aggredendo gli avversari. Gli ospiti di mister Zauri, a loro volta, rimangono vigili nel difendersi e provano ad avanzare ripartendo in contropiede. Al 9′ sono i rossoblu a rendersi pericolosi con il colpo di testa impreciso di Khailoti mentre sul lato opposto Fiorini non trova maggior fortuna. I minuti scorrono sul cronometro e gli ospiti di mister Zauri crescono fino a trovare il gol del vantaggio grazie alla bella giocata personale di Pagliuca, intorno al 20′. Dopo la rete segnata dal figlio dell’ex portiere della Nazionale, i viola di mister Aquilani tentano di reagire ma falliscono un’opportunità in maniera abbastanza clamorosa con Pierozzi al 35′. I rossoblu tornano quindi ad affacciarsi in avanti sia con il colpo di testa di Ruffo Luci al 37′ che con l’occasione non sfruttata da Pagliuca, vicinissimo alla doppietta personale verso il 45′.

LA RIPRESA

Nel secondo tempo, iniziato con gli ingressi di Quirini e Milani al posto di Ponsi e Fiorini tra le fila dei viola, sono proprio i padroni di casa a sfiorare il gol dell’eventuale pareggio intorno al 46′ con Spalluto, il cui tiro si rivela però troppo debole per impensierire il portiere avversario Molla. Il subentrato Milani ci prova poi al 47′ mentre Ruffo Luci sfiora la traversa al 48′ e Pagliuca va vicino alla doppietta pure al 52′. Tuttavia, le cose si complicano per i toscani a partire dal 56′ a causa dell’espulsione per doppia ammonizione rimediata da Dalle Mura. Il ritmo della gara viene spezzato improvvisamente dalla nuova situazione venutasi a creare ma la Fiorentina cerca in ogni caso di conquistare almeno un punto con Di Stefano al 61′. Nonostante l’inferiorità numerica, i viola trovano comunque il gol del pari al 70′ grazie a Pierozzi, protagonista di un errore abbastanza clamoroso in precedenza, ma è Pagliuca a siglare la doppietta personale che vale il raddoppio ed il successo per i felsinei. Molto nervoso il finale di gara, quando anche Bianco viene espulso per aver ricevuto il cartellino giallo in due occasioni. I tre punti conquistati lontano dalle mura amiche permettono al Bologna di salire a quota 3 nella classifica del Campionato Primavera 1 mentre la Fiorentina non si muove, rimanendo ferma a quota zero punti.

IL TABELLINO

Fiorentina U19-Bologna U19 1 a 2 (p.t. 0-1)

Reti: 20′, 85′ Pagliuca(B); 70′ Pierozzi(F).

FIORENTINA – Chiorra, Neri, Ponsi, Frison, Fiorini, Dalle Mura, Krastev, Bianco, Spalluto, Pierozzi, Di Stefano. A disp.: Ricco, Chiti, Quirini, Sersanti, Sacchini, Kukovec, Agostinelli, milani, Corradini, Toci, Falou. All.: Alberto Aquilani.

BOLOGNA – Molla, Arnofoli, Montebugnoli, Milani, Farinelli, Khailoti, Roma, Ruffo, Pagliuca, Di Dio, Rocchi. A disp.: Prisco, Grieco, Cossalter, Cavina, Pietrelli A., Pietrelli R., Cudini, Paananen, Motolese, Rabbi, Fabretti, Sigurpalasson. All.: Luciano Zauri.

Arbitro: Eugenio Scarpa (Collegno).

Ammoniti: Farinelli(B); Bianco(F); Montebugnoli(B); Dalle Mura(F); Pagliuca(F); Neri(F); Krastev(F); Ruffo Luci(B); Frison(F).

Espulsi: Dalle Mura(F); Bianco(F).

CLICCA QUI PER IL VIDEO DI FIORENTINA BOLOGNA PRIMAVERA (da sportitalia)



© RIPRODUZIONE RISERVATA