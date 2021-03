Diretta/ Ascoli Lazio Primavera, streaming video e tv. Aquilotti in difficoltà

DIRETTA ASCOLI LAZIO PRIMAVERA: SFIDA IN CODA

Ascoli Lazio Primavera, in diretta sabato 13 marzo 2021 alle ore 15.00 presso il Centro Sportivo Picchio Village, sarà una sfida valevole per la quindicesima giornata di andata del campionato Primavera 1. Aquilotti in difficoltà dopo gli ultimi risultati che hanno costretto la squadra allenata da Leonardo Menichini a restare relegata al penultimo posto in classifica. Biancazzurri al momento a -2 dal Torino terzultimo e dalla zona play out e a +9 sull’Ascoli, avversario di turno che resta staccato in fondo alla classifica del campionato Primavera. L‘ultimo 3-3 contro il Genoa ha rappresentato una risposta sul piano del carattere ma anche un’occasione persa, visto che la Lazio dopo aver rimontato due volte lo svantaggio si era portata in vantaggio con Armini, prima di incassare il definitivo pari di Marcandalli. L’Ascoli finora ha raccolto solo 2 punti in campionato, con 2 pareggi l’ultimo dei quali conquistato con il pari interno contro il Bologna di sabato scorso, mentre nel turno infrasettimanale i marchigiani hanno perso sul campo dell’Atalanta.

DIRETTA ASCOLI LAZIO PRIMAVERA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Ascoli Lazio Primavera sarà trasmessa solo in streaming da Sportitalia, non dunque sul canale al numero 60 del vostro digitale terrestre ma tramite il canale sul web SI Solo Calcio; come sempre la stessa emittente metterà a disposizione la possibilità di seguire questa partita in diretta streaming video, del quale si potrà usufruire, senza costi aggiuntivi e tramite apparecchi mobili come PC, tablet o smartphone, visitando il sito www.sportitalia.com che è quello ufficiale dell’emittente.

PROBABILI FORMAZIONI ASCOLI LAZIO PRIMAVERA

Le probabili formazioni della sfida tra Ascoli e Lazio Primavera al Centro Sportivo Picchio Village. I padroni di casa allenati da Simone Seccardini scenderanno in campo con un 4-3-3 e questo undici titolare: Radano; Gurini, Alagna, Olivieri, Luciani; Pulsoni, Colistra, Franzolini; Pozzessere, Lisi, Intinacelli. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Leonardo Menichini con un 4-3-1-2 così disposto dal primo minuto: Furlanetto; Floriani Mussolini, Armini, Franco, Ndreka; Bertini, A. Marino, Nasri; Shehu; Cerbara, Tare

QUOTE E PRONOSTICO

Per quanto riguarda tutti coloro che vorranno scommettere sul match tra Ascoli e Lazio Primavera, le quote del bookmaker Snai fissano a 5.35 il moltiplicatore per chi punterà sul successo interno, a 3.15 la quota relativa al pareggio per la quale si potrà scommettere sul segno X, ed infine chi deciderà di investire sull’affermazione esterna riceverà 1.60 volte la posta scommessa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA