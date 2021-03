Diretta Lazio Genoa Primavera/ Streaming video tv: i biancocelesti sono nei guai

DIRETTA LAZIO GENOA PRIMAVERA: BIANCOCELESTI IN CRISI

Lazio Genoa Primavera viene diretta dal signor Adalberto Fiero: alle ore 11:00 di mercoledì 10 marzo il Centro Sportivo di Formello apre le sue porte alla partita valida per la 14^ giornata del campionato Primavera 1 2020-2021. Altro turno infrasettimanale in un campionato che, interrotto, adesso deve marciare spedito verso la sua conclusione; i biancocelesti sono penultimi in classifica e, reduci dalla sconfitta contro l’Inter, non possono più perdere tempo perché hanno vinto appena due partite e vedono molto vicina la retrocessione.

Il Genoa invece si trova in una posizione che autorizza a sperare in una qualificazione ai playoff: è stata importante la vittoria sull’Atalanta che, se anche non è più la corazzata delle ultime due stagioni, resta una squadra di grande livello. Adesso vedremo se il Grifone troverà continuità o l’Aquila saprà risollevarsi; aspettando che la diretta di Lazio Genoa Primavera prenda il via possiamo fare una rapida valutazione circa le scelte da parte dei due allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni della partita.

DIRETTA LAZIO GENOA PRIMAVERA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Lazio Genoa Primavera sarà trasmessa su Sportitalia, il canale al numero 60 del vostro digitale terrestre che si occupa di tutto il campionato Under 19; come sempre la stessa emittente metterà a disposizione anche la possibilità di seguire questa partita in diretta streaming video, del quale si potrà usufruire, senza costi aggiuntivi e tramite apparecchi mobili come PC, tablet o smartphone, visitando il sito www.sportitalia.com che è quello ufficiale dell’emittente.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO GENOA PRIMAVERA

Assente Castigliani in Lazio Genoa Primavera, dunque per Leonardo Menichini il reparto offensivo potrebbe rimanere quello composto da Cerbara e Etienne Tare supportati da uno tra Cesaroni e Guerini, in mezzo al campo Kais Nasri potrebbe prendere il posto di Bertini e affiancare così il regista Andrea Marino e l’altra mezzala che dovrebbe essere Czyz. Difesa confermata: Novella e Pica si dispongono a protezione del portiere Furlanetto, Floriani e Ndrecka saranno i due terzini. Luca Chiappino punta sul 3-5-2, confermando sia Kallon che Estrella in attacco; potrebbe cambiare uno dei mediani con Turchet pronto a prendere il posto di Sadiku, verso la conferma anche Besaggio ed Eyango che saranno supportati dagli esterni Boli (o Dellepiane) e Boci (o Zaccone). Piccardo, Dumbravanu e Gjini formeranno ancora il pacchetto arretrato rossoblu, schierato davanti al portiere Agostino.

