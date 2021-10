Diretta Ascoli Lecce/ Streaming video tv: sfida ai piani alti (Serie B)

DIRETTA ASCOLI LECCE: OSPITI LANCIATISSIMI!

Ascoli Lecce, in diretta dallo stadio Cino e Lillo Del Duca della città marchigiana, si gioca alle ore 14.00 di oggi pomeriggio per l’ottava giornata del campionato di Serie B, che riparte dopo la sosta per le Nazionali. Basta dare un rapido sguardo alla classifica per capire che la diretta di Ascoli Lecce si annuncia davvero intrigante. I padroni di casa dell’Ascoli hanno 13 punti, il Lecce si trova appena una lunghezza più in alto, siamo per il momento in piena zona playoff e vicinissimi anche al secondo posto che varrà la promozione diretta, anche se per adesso l’importante è fare quanti più punti possibile, senza troppi calcoli.

Due settimane fa, l’Ascoli aveva ottenuto un buon pareggio per 2-2 sul campo del Crotone, mentre il Lecce arriva dalla perentoria vittoria per 3-0 contro il Monza e avrebbe fatto molto volentieri a meno della sosta. Per l’Ascoli il primo obiettivo sarebbe la salvezza, ma partite come quella di oggi ci diranno se i marchigiani possono ambire a qualcosa di più, mentre il Lecce vuole consolidarsi ai vertici. Che cosa succederà dunque in Ascoli Lecce?

DIRETTA ASCOLI LECCE STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Ascoli Lecce sarà garantita per gli abbonati alla televisione satellitare sui canali di Sky Sport, che metterà a disposizione anche il servizio di diretta streaming video fornito da Sky Go, che va ad aggiungersi alla trasmissione in streaming anche sulla piattaforma DAZN.

PROBABILI FORMAZIONI ASCOLI LECCE

Scopriamo adesso quali potrebbero essere le probabili formazioni di Ascoli Lecce. Andrea Sottil dovrebbe schierare i padroni di casa secondo il modulo 4-3-1-2 e con questi possibili titolari: Leali in porta; davanti a lui la difesa a quattro con Baschirotto, Botteghin, Quaranta e D’Orazio; a centrocampo il terzetto formato da Saric, Eramo e Collocolo; infine in attacco il trequartista Fabbrini a supporto delle due punte Bidaoui e Dionisi.

Per gli ospiti di Marco Baroni il modulo di riferimento è il 4-3-3: Gabriel fra i pali per il Lecce, davanti a lui i quattro difensori Gendrey, Meccariello, Lucioni e Barreca; in mediana il terzetto formato da Gargiulo, Hjulmand e Majer; infine in attacco il tridente con le ali Strefezza e Di Mariano ai fianchi del centravanti Coda.

PRONOSTICO E QUOTE

In conclusione, diamo uno sguardo anche al pronostico su Ascoli Lecce in base alle quote offerte dall’agenzia Snai. Nonostante il fattore campo, potrebbero essere favoriti gli ospiti, tanto che il segno 2 è quotato a 2,20, mentre poi si sale a quota 3,25 sul segno X in caso di pareggio e fino a 3,35 volte la posta in palio sul segno 1 in caso di successo dell’Ascoli.

