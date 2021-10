DIRETTA/ Crotone Ascoli video streaming tv: ci sono ben 21 precedenti ufficiali

DIRETTA CROTONE ASCOLI: TESTA A TESTA

In attesa di dare la parola al campo per la diretta di Crotone Ascoli, ci pare opportuno dire qualcosa anche del ricco storico che i due club condividono, alla vigilia della settima giornata di Serie B. Dati alla mano possiamo oggi raccontare di ben 21 precedenti ufficiali, questi pure segnati dal 1998 a oggi e che pure sono stati registrati nel secondo e terzo campionato nazionale, come anche in Coppa.

Vale la pena di ricordare che vi è gran equilibrio nel bilancio complessivo dello storico: si contano infatti 5 pareggi, ma pure otto vittorie a testa per Crotone e Ascoli. Va anche detto che l’ultimo testa a testa tra Crotone e Ascoli è recente e risale alla stagione 2019-20 della Serie B: allora nel doppio confronto su successo rossoblu all’andata e pareggio col risultato di 1-1 al ritorno. (agg Michela Colombo)

DIRETTA CROTONE ASCOLI STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Crotone Ascoli sarà affidata ai canali della televisione satellitare: la Serie B infatti è trasmessa integralmente su Sky, e dunque gli abbonati potranno assistere a questa partita sfruttando anche il servizio di diretta streaming video grazie all’applicazione Sky Go. Sarà una visione in mobilità anche quella garantita da DAZN, che come nella passata stagione resta il fornitore di tutti i match del campionato cadetto (in questo caso potrà essere utilizzata anche una smart tv dotata di connessione a internet).

CROTONE ASCOLI: ENTRAMBE PER IL RISCATTO

Crotone Ascoli, partita diretta dal signor Antonio Di Martino, si gioca alle ore 14:00 di sabato 2 ottobre e rientra nel programma della 7^ giornata per il campionato di Serie B 2021-2022. Entrambe le squadre vanno a caccia di riscatto: il torneo dell’Ascoli rimane assolutamente positivo e forse in pochi si aspettavano un avvio così arrembante, ma i marchigiani hanno perso la seconda partita casalinga in fila cadendo contro il Brescia, e dunque vogliono immediatamente riprendere la marcia per mettere fieno in cascina in vista della volata per i playoff.

L’avvio del Crotone è stato negativo, senza mezze misure: il ko nel derby contro il Cosenza ha confermato questa sensazione, ora gli squali hanno bisogno di risalire la corrente e non possono più aspettare, dovendo necessariamente sfruttare questo turno casalingo. Aspettando di scoprire cosa succederà nella diretta di Crotone Ascoli, andiamo a valutare quali possano essere le decisioni dei due allenatori in tema di probabili formazioni, che possiamo leggere insieme tra dubbi e certezze in campo.

PROBABILI FORMAZIONI CROTONE ASCOLI

Da capire se per Crotone Ascoli Francesco Modesto cambierà qualcosa: dalla panchina scalpitano in particolare Mogos, che sarebbe il laterale destro nel 3-4-2-1, e ovviamente Zanellato pronto a sostituire Vulic o Estevez in mezzo al campo. A sinistra agirà Salvatore Molina, in difesa vanno verso la conferma Nedelceanu, Paz e Canestrelli a protezione di Contini, mentre davanti le valutazioni vanno fatte su Marco Sala, Oddei e Mirko Maric che sono tutti in ballottaggio con Kargbo, Benali e Mulattieri, quest’ultimo (visto il rendimento) non sembra in discussione ma potrebbe rifiatare ed entrare dalla panchina.

Andrea Sottil deve rinunciare a Marcel Buchel, e dunque in mezzo al campo dovrebbe schierare uno tra Eramo e Maistro; Collocolo e Caligara sono confermati per coprire il reparto, poi avremo Botteghin e Quaranta davanti a Leali con Baschirotto e Felicioli (o D’Orazio) ad agire come terzini. Nel reparto avanzato Diego Fabbrini sembra ancora in vantaggio per essere il trequartista; uno tra Bidaoui e Federico Dionisi potrebbe rimanere inizialmente in panchina, a quel punto Atanas Iliev o Petrelli potrebbero avere la maglia.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai ha tracciato un pronostico su Crotone Ascoli: la previsione di questo bookmaker ci dice che il segno 1 per la vittoria dei padroni di casa vi farebbe guadagnare 2,20 volte l’importo investito, l’eventualità del pareggio – regolata dal segno X – porta in dote una vincita corrispondente a 3,40 volte la puntata mentre con il segno 2, su cui puntare per il successo degli ospiti, andreste a intascare una somma equivalente a 3,15 volte quanto messo sul piatto.



