DIRETTA SPAL LUCCHESE, OPERAZIONE RIMONTA

Un inizio complicato da una parte e dall’altra in preparazione della diretta Spal Lucchese. Partiamo col dire innanzitutto che gli estensi sono stati penalizzati con tre punti dalla federazione dunque è tutto ancora più in salita. Appuntamento domenica 8 settembre 2024 alle ore 18:30.

Infatti il pareggio ottenuto all’esordio con l’Ascoli per 2-2, gol di Rao e Arena, ha fatto passare i biancazzurri da -3 a -2, portandosi così a una vittoria o due pareggio dall’eliminare il “meno”. È andata peggio a Perugia con un ko secco per 3-0.

Un punto ottenuto anche dalla Lucchese che però deve ancora rincorrere il primo gol dato che il pareggio con il Pineto è arrivato per 0-0. Il secondo turno ha visto una sconfitta per 1-0 in casa col Gubbio e anche in Coppa Italia Serie C è mancata la rete, sconfitta infatti ai supplementari con la Pro Vercelli.

DOVE VEDERE DIRETTA TV SPAL LUCCHESE, STREAMING VIDEO

Andiamo ora a controllare dove vedere la diretta Spal Lucchese. Essendo una gara di Serie C, bisognerà fare riferimento a Sky e NOW.

Inoltre le due applicazioni trasmetteranno la sfida in diretta streaming dunque dovrete semplicemente scaricarle su smartphone, tablet e computer.

LE PROBABILI FORMAZIONI SPAL LUCCHESE

Occhi ora sulle probabili formazioni della diretta Spal Lucchese. I biancazzurri si disporranno in campo con il modulo 4-3-3: Melgrati in porta, pacchetto arretrato composto da Bruscagin, Arena, Bachini e Bassoli. Zammarini e Aqua mezzali con Radrezza regista. In attacco D’Orazio, Antenucci e Rao.

La Lucchese invece scenderà sul rettangolo verde col 3-5-2. Tra i pali Palmisani, difesa formata da Sabbioe, Gasbarro e Fazzi. Nella zona nevralgica del campo ecco Quirini, Tumbarello, Welbeck, Visconti e Antonio. In avanti Fedato e Costantino.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE SPAL LUCCHESE

È arrivato il momento delle quote per le scommesse Spal Lucchese. I favoriti sono i padroni di casa a 1.85 contro il 2 fisso offerto dai bookmakers a 3.90. Il segno X del pareggio invece viene dato a 3.25, una via di mezzo.

Entrambe le squadre a segno è quotato 2.05, più alto dell’1.63 del No Gol. Over 2.5 e Under 2.5 sono rispettivamente a 2.25 e 1.53.