Diretta Ascoli Monza/ Streaming video tv: in due per trovare continuità! (Serie B)

DIRETTA ASCOLI MONZA: INIZIA IL VOLO BRIANZOLO?

Ascoli Monza sarà diretta dal signor Antonio Di Martino, e si gioca alle ore 14:00 di sabato 27 novembre: lo stadio Del Duca ospita una sfida intrigante nella 14^ giornata di Serie B 2021-2022. Le due squadre occupano il settimo posto in classifica con 21 punti, e sono reduci da vittorie: i marchigiani hanno vinto sul campo del Pordenone rispettando il pronostico, e continuano pertanto un campionato di alto livello con vista sui playoff che sarebbe un obiettivo più che soddisfacente, considerate anche le ultime stagioni.

Il Monza non è ancora dove voleva essere, i brianzoli sono costruiti per il salto di categoria e hanno perso punti preziosi, ma la vittoria rimediata sul Como sembra essere, per come è arrivata, quella della svolta almeno potenzialmente, perché ora bisognerà confermarsi di settimana in settimana. Aspettando quindi che la diretta di Ascoli Monza prenda il via, proviamo adesso a fare qualche rapida valutazione sulle scelte da parte dei due allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni della partita.

DIRETTA ASCOLI MONZA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Doppio appuntamento con la diretta tv di Ascoli Monza, o meglio: sulla televisione solo gli abbonati al satellite potranno seguire questa partita di Serie B selezionando i canali Sky Sport, con la possibilità di mobilità grazie all’applicazione Sky Go che non prevede costi aggiuntivi. L’alternativa è per i clienti della piattaforma DAZN e in questo caso si tratterà di una visione in diretta streaming video, attraverso dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone o utilizzando una smart tv con connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI ASCOLI MONZA

Naturalmente Andrea Sottil conferma il 4-3-1-2 per Ascoli Monza: rispetto alla vittoria di Lignano Sabbiadoro potrebbe tornare titolare Bidaoui sulla trequarti (per Sabiri) ma per il resto tutte le scelte dovrebbero essere confermate. Quindi, Botteghin e Avionitis a protezione di Leali, con Salvi e Tommaso D’Orazio a correre sulle fasce laterali; a centrocampo Marcel Buchel sarebbe il regista basso con la collaborazione delle mezzali Maistro e Saric, il tandem offensivo sarà invece composto dal bomber Dionisi (7 gol in campionato) e da Atanas Iliev.

Nel 3-5-2 di Stroppa avremo Giulio Donati, Paletta e Caldirola davanti al portiere Di Gregorio; ad alzarsi sulle corsie saranno Pedro Pereira e D’Alessandro, in mezzo invece Machin (matchwinner domenica) e Mazzitelli hanno qualche possibilità ma dovrebbero scalzare Colpani e Valoti, e ovviamente non sarà semplice. Samuele Vignato e Dany Mota sono ancora favoriti per giocare davanti, ma le alternative non mancano: Ciurria e Gytkjaer sono pronti a fare i titolari, mentre Finotto è decisamente più indietro nelle gerarchie.

QUOTE E PRONOSTICO

Come sempre l’agenzia Snai ha proposto le sue quote su Ascoli Monza: andiamo dunque a vedere cosa ci dica il bookmaker per questa partita. Il segno 1 che identifica la vittoria dei padroni di casa vale 2,65 volte la puntata, mentre con l’eventualità del pareggio – regolata dal segno X – arriviamo a un valore corrispondente a 3,15 volte quanto messo sul piatto. Il successo degli ospiti, ipotesi identificata dal segno 2, vi farebbe guadagnare una somma equivalente a 2,75 volte il valore della vostra giocata.

