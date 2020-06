Diretta Ascoli Perugia/ Streaming video DAZN: il Grifone cerca i playoff (Serie B)

Ascoli Perugia verrà diretta dal signor Sacchi, e si gioca alle ore 20:30 di domenica 21 giugno: è la partita che chiude il programma della 29^ giornata nel campionato di Serie B 2019-2020. Il posticipo è stato reso necessario dal fatto che i marchigiani hanno dovuto recuperare la partita contro la Cremonese, che era stata la prima a saltare causa Coronavirus; se non altro dunque i bianconeri sono tornati in campo dopo la lunghissima sosta per il lockdown, un vantaggio che potrebbe essere importante visto che il Grifone è fermo dall’inizio di marzo. Quando aveva ritrovato la vittoria, al termine di una lunga crisi: battuta di misura la Salernitana, ma la corsa ai playoff resta complicatissima perché ci sono tante squadre che avevano trovato il passo giusto. I tre mesi di inattività potrebbero aver invertito la tendenza; è quello che staremo a vedere, intanto bisogna dire che l’Ascoli ha “approfittato” della pandemia per riflettere sulla guida tecnica della squadra e, esonerato Roberto Stellone, hanno richiamato in panchina lo spagnolo Guillermo Abascal. A lui il compito di centrare la salvezza; noi nel frattempo aspettiamo che la diretta di Ascoli Perugia prenda il via, ma possiamo anche valutare le scelte da parte dei due allenatori analizzando in maniera più approfondita le probabili formazioni in campo al Del Duca.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Ascoli Perugia non sarà disponibile: come ormai sappiamo il campionato di Serie B è un’esclusiva della piattaforma DAZN, che fornisce le partite di questo torneo attraverso la sua applicazione. Dovrete dunque dotarvi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone per seguire la sfida in diretta streaming video; in alternativa potrete utilizzare lo schermo del vostro televisore, a patto che si tratti di una smart tv dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI ASCOLI PERUGIA

Abascal dovrebbe disporre la sua squadra con il 4-3-1-2, affrontando in questo modo Ascoli Perugia: davanti, a fare compagnia a Trotta, potrebbe quindi tornare titolare Scamacca con Ninkovic che avrebbe il suo consueto posto alle spalle dei due attaccanti, con un centrocampo che diventa a tre e un mediano in meno. Leonardo Morosini, Cavion e Brlek danno la sensazione di poter essere favoriti; fuori eventualmente Eramo, ma è una cosa che bisognerà valutare sotto partita. In difesa invece Valentini e Gravillon si posizionano davanti al portiere Leali, Andreoni e Sernicola invece saranno i due terzini. Il Perugia di Cosmi deve fare a meno di due squalificati: uno però è il terzo portiere Albertoni che era stato espulso dalla panchina prima del lockdown. Più pesante lo stop di Leandro Greco: sarà Carraro a prenderne il posto davanti alla difesa, con la possibile conferma di Falzerano (insidiato da Kouan) e Nicolussi Caviglia da interni. Sulle fasce corrono Mazzocchi e Di Chiara, partendo dalla linea dei centrocampisti; Sgarbi, Gyomber e Rosi proteggono il portiere Vicario, poi Iemmello, Falcinelli, Melchiorri e Capone si giocano le due maglie da attaccanti.

QUOTE E PRONOSTICO

Per un pronostico su Ascoli Perugia abbiamo a disposizione le quote che sono state fornite dall’agenzia Snai: secondo questo bookmaker la squadra favorita è quella marchigiana, ma c’è grande incertezza sull’esito del match visto che i valori del segno 1 (vittoria casalinga) e del segno 2 (successo esterno del Grifone) sono molto vicini, rispettivamente a 2,65 e 2,80 la somma che avrete deciso di mettere sul piatto. La giocata più redditizia sul risultato secco è quella del pareggio, regolata dal segno X: in questo caso il vostro guadagno corrisponderebbe a 3,00 volte la puntata.



