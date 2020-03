Diretta Perugia Salernitana/ Streaming video DAZN: crisi vera per gli umbri (Serie B)

Perugia Salernitana, diretta dall’arbitro Sozza, sabato 7 marzo 2020 alle ore 15.00 presso lo stadio Renato Curi di Perugia, sarà una sfida valevole per la ventottesima giornata del campionato di Serie B 2019-2020. Profondo rosso per la squadra allenata da Serse Cosmi, che contro la capolista Benevento non è riuscita ad opporre una reazione, uscendo sconfitta per la quinta volta consecutiva in campionato. Le ambizioni play off hanno lasciato spazio per gli umbri alla preoccupazione per una classifica che vede i Grifoni ora con 2 soli punti di vantaggio sulla zona play out. La Salernitana ha ottenuto altre sensazioni dal turno infrasettimanale battendo in casa il Venezia in un match combattuto, in cui il portiere Micai ha dovuto anche sventare un calcio di rigore, e si è riportata al quinto posto, in piena zona play off e comunque a soli 5 punti di distacco dal Frosinone secondo. Pari 1-1 nel match d’andata tra le due squadre allo stadio Arechi, il Perugia ha vinto 3-1 l’ultimo precedente casalingo disputato contro la Salernitana il 3 marzo 2019.

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Perugia Salernitana non sarà trasmessa sui canali televisivi in chiaro o a pagamento sul digitale terrestre o sul satellite, bensì in esclusiva in diretta streaming video via internet per tutti gli abbonati DAZN. Si potrà vedere infatti la partita con una connessione collegandosi tramite pc sul sito dazn.it, oppure utilizzando una smart tv oppure dispositivi mobili come un tablet oppure uno smartphone, scaricando l’applicazione ufficiale DAZN.

PROBABILI FORMAZIONI PERUGIA SALERNITANA

Le probabili formazioni che dovrebbero scendere in campo in Perugia Salernitana, sabato 7 marzo 2020 alle ore 15.00 presso lo stadio Renato Curi di Perugia, sfida valevole per la ventottesima giornata del campionato di Serie B. Il Perugia allenato da Cosmi dovrebbe scegliere il 4-3-1-2 come modulo di partenza con questo undici titolare schierato in campo: Vicario; Rosi, Angella, Rajkovic; Mazzocchi, Kouan, Carraro, Dragomir, Di Chiara; Falcinelli, Iemmello. La Salernitana guidata in panchina da Ventura sarà chiamata a rispondere con un 3-5-2 così disposto sul rettangolo verde: Micai; Aya, Migliorini, Jaroszynski; Kiyine, Capezzi, Dziczek, Maistro, Lopez; Djuric, Jallow.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla sfida, queste le quote proposte dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria casalinga viene quotata 2.55, mentre l’eventuale pareggio viene offerto a una quota di 3.25 e il successo esterno proposto invece a una quota di 1.95. Chi dovesse invece puntare sul numero di gol complessivamente realizzato dalle due squadre nel corso dei novanta minuti, la quota per l’over 2.5 viene fissata a 2.15, mentre la quota per l’under 2.5 viene proposta a 1.65.



