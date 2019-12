Diretta Ascoli Pisa/ Streaming video DAZN: gara con vista sui play-off (Serie B)

Ascoli Pisa sarà diretta dal signor Robilotta, ed è la partita in programma oggi, giovedì 26 dicembre 2019, valida per la diciottesima giornata del campionato italiano di Serie B 2019-2020, con fischio d’inizio alle ore 18.00 presso lo stadio Cino e Lillo Del Duca. Dopo il ko di misura rimediato a Pordenone (2-1) contro la seconda forza del torneo, i bianconeri puntano a ritrovare da subito il feeling con la vittoria, arrivata soltanto in due occasioni nelle ultime cinque gare. La compagine marchigiana si trova al momento al nono posto a quota 24 punti, distante una sola lunghezza dalla zona play-off e, c’è da scommetterci, farà di tutto per regalare un Santo Stefano all’insegna del sorriso ai propri sostenitori. Esattamente ciò che sognano gli ospiti, che occupano la decima posizione proprio alle spalle dell’Ascoli e a soli due punti dai liguri dell’Entella, ottavi. I toscani sono reduci dal brutto scivolone interno contro il Cosenza (1-3) e devono puntellare meglio la propria retroguardia per ambire al successo in data odierna (già 23 i gol concessi agli avversari). Una cosa è certa: chi vincerà potrà lottare con maggior entusiasmo per accedere alla prossima Serie A.

STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE IN DIRETTA ASCOLI PISA

Per seguire in diretta tv Ascoli Pisa giovedì 26 dicembre 2019, non sarà possibile collegarsi sui canali in chiaro. La trasmissione della partita sarà garantita da DAZN, come del resto accade di consueto per le gare di Serie B. La visione dell’incontro, dunque, sarà riservata agli abbonati, che potranno scegliere se gustarsi il match comodamente sulla propria smart tv o se, in alternativa, beneficiare della diretta streaming video attraverso pc, smartphone e tablet.

PROBABILI FORMAZIONI ASCOLI PISA

Proviamo ora a ipotizzare le probabili formazioni di Ascoli Pisa, un confronto che, come anticipato in premessa, ha tutto il sapore dello scontro diretto fra due squadre che si contendono un piazzamento in zona play-off per giocarsi, al termine della regular season, la promozione nella massima serie. Partendo dall’Ascoli, il modulo prescelto dovrebbe essere ancora una volta il 4-3-1-2, con l’ex juventino Nicola Leali fra i pali e, a ridosso della linea dei 16 metri, il quartetto difensivo formato da Padoin, Brosco, Gravillon e D’Elia. A fare da filtro in mediana saranno Troiano (playmaker), Cavion (interno di destra) e Brlek (interno di sinistra), ai quali spetterà il compito di proteggere la propria retroguardia e coprire le spalle al terzetto offensivo composto dal trequartista Ninkovic e dalle punte Scamacca e Ardemagni. Il Pisa, che dovrà sopperire all’assenza dello squalificato Marin, scenderà in campo con il 4-3-2-1. Gori fra i pali, difesa a quattro interpretata da Lisi, Benedetti, Aya e Birindelli. I tre di centrocampo saranno Fabbro, De Vitis e Verna, con Gucher e Pinato a svariare sulla trequarti campo alle spalle del terminale offensivo Moscardelli.

PRONOSTICO E QUOTE

Pronostico favorevole all’Ascoli, almeno sulla carta, secondo l’agenzia di scommesse sportive Snai. Il segno 1 è infatti quotato a 1,90, mentre il segno 2, che rappresenta senza dubbio l’opzione più remunerativa, a 4,00. Il pareggio al termine dei 90 minuti regolamentari, inoltre, paga 3,40 volte l’importo scommesso. Difficile sbilanciarsi sul computo delle marcature, come testimoniano Under e Over 2.5, le cui quote sono rispettivamente pari a 1,80 e 1,90.



© RIPRODUZIONE RISERVATA